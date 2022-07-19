СБУ зібрала докази ядерного тероризму росіян у Чорнобильській зоні

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази того, що підрозділи зс рф, які здійснили силове захоплення об’єктів «Чорнобильської АЕС» та контролювали їх у період з 24 лютого до 31 березня 2022 року, вчинили акт ядерного тероризму. Про це йдеться у Facebook СБУ.

Попри те, що реактори не працюють, підприємство залишається величезним комплексом із трьома сховищами відпрацьованого ядерного палива та низкою майданчиків з радіоактивними відходами.

«Перетворивши ЧАЕС на свою тимчасову військову базу, рф грубо порушила Женевську конвенцію, що прямо забороняє вчиняти напади на ядерні об’єкти в умовах збройного конфлікту», – йдеться в повідомленні.

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Загарбники також порушили норми ядерної безпеки:

пошкодили приміщення та замінували територію;

унеможливили регулярний зовнішній моніторинг радіації та неперервне постачання запасних частин, палива та витратних матеріалів;

утримували персонал у стресових умовах, збільшуючи вірогідність професійних помилок.

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