На півдні ЗСУ знову вдарили по російських складах

Українські військові вкотре розгромили склади з боєприпасами російських окупантів на півдні України. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

В понеділок, 18 липня, наша авіація попрацювала двома штурмовиками по складу боєприпасів та скупченню ворожих сил в районі Снігурівки Миколаївської області.

Ворожий винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ракетою «повітря-повітря» українські літаки, але успіху не мав.

«Наші авіатори впорались із завданням без втрат», – додають в ОК «Південь».

Загалом ракетним вогнем і артилерією ЗСУ знищили 65 окупантів, комплексну апаратну зв’язку «Редут-2УС», 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Крім того, українські ракетно-артилерійські підрозділи вдарили по скупченню озброєння, ворожої техніки та складу боєприпасів в районі села Райського, що в Новокаховській громаді, а також по складу боєприпасів у районі Берислава.

Обидва об’єкти знищено. Втрати ще уточнюються.

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