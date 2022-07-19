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На 57 році життя померла Руслана Писанка

Анастасія Диняк

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У Німеччині померла відома українська акторка та телеведуча Руслана Писанка. Про це повідомляє ТСН.

У вівторок, 19 липня, у віці 56 років померла Руслана Писанка. Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України акторка поїхала до Німеччини, де їй діагностували важку хворобу. Саме недуг став причиною смерті Писанки.

«Війна змусила поїхати її до Німеччини. Там лікарі у Руслани Писанки діагностували важку хворобу. Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала», – йдеться у повідомленні «Сніданку».

Довідково:

Руслана Писанка – українська телеведуча та акторка театру і кіно. Найбільш відома за ролями у фільмах «Москаль-чарівник», «Вогнем і мечем» і «Таксі для ангела».

Народилася 17 листопада 1965 року у Києві. 1995 року Руслана закінчила режисерський факультет Київського державного інституту культури за спеціальністю «режисер телебачення». З 2012 року одружена з бізнесменом Ігорем Ісаковим.

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