Медики закликають львів'ян здати кров

Перше медоб’єднання Львова потребує донорської крові всіх груп. Небайдужих закликають долучитись до поповнення резервів. Про це йдеться на сторінці установи у Facebook.

Із регіонів, де йдуть активні бойові дії, до Львова щоразу прибувають нові поранені. Серед них – люди з мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями та ампутованими кінцівками. Для їхнього порятунку медики потребують донорської крові.

Перше медоб’єднання Львова має потребу у всіх групах крові, а особливо (І) Rh+, (І) Rh- та (II) Rh- . Небайдужих закликають прийти в лікарню швидкої допомоги на вул. Миколайчука, 9 і здати кров.

Медики наголошують, що стати донором крові може людина, вага якої становить більше 55 кг. Як підготуватись до процедури, читайте за цим посиланням.

Обов’язково потрібно попередньо записатись за номером телефону: 066-018-09-19. Зі собою необхідно мати паспорт.

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