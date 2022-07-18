ЗСУ завдали окупантам втрат на двох напрямках, – зведення Генштабу

На 145 добу війни в Україні активні бої тривають на Донеччині, де російські окупанти намагаються наступати у напрямках Бахмута та Сіверська. ЗСУ продовжують відбивати штурми і завдавати ворогу втрат. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 18 липня у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку противник продовжує вести повітряну розвідку наших об’єктів у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Здійснив мінометний обстріл поблизу Атинського Сумської області.

На Харківському напрямку ворог продовжує вести бойові дії, аби не допустити просування ЗСУ в бік державного кордону.

Окупанти обстріляли позиції наших військ із ствольної та реактивної артилерії в районах Харкова та населених пунктів Уди, Прудянка, Слатине, Борщова, Руські Тишки, Печеніги, Чугуїв та Леб’яже. Завдав авіаударів неподалік Прудянки, Рубіжного та Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку російські загарбники намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів на напрямку Ізюм – Барвінкове. Здійснили артилерійські обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Чепіль, Карнаухівка, Вірнопілля, Богородичне, Дібровне, Долина, Краснопілля і Адамівка. Авіаудари зафіксовано неподалік Прудянки та Богородичного.

Українські воїни завдали противнику втрат та відкинули його назад, коли він намагався просунутись в напрямку Бражівки та Дмитрівки.

На Донецькому напрямку агресор продовжує спроби наступу в напрямках Бахмута та Сіверська.

російські війська обстрілювали з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Тетянівки, Донецького, Дронівки, Григорівки, Стародубівки, Сіверська та Миколаївки. Завдали авіаудару поблизу Верхньокам’янського, вели повітряну розвідку за допомогою безпілотників.

«Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Білогорівка – Григорівка, Золотарівка – Верхньокам’янське, Золотарівка – Серебрянка та Лисичанський НПЗ – Верхньокам’янське. Успіху не має. Бойові дії тривають», – кажуть у Генштабі.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ поблизу Виїмки, Берестового, Білогорівки, Покровського, Веселої Долини, Курдюмівки, Травневого та Шумів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берестове і Покровське.

Наші захисники відбили ворожий штурм у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС.

На Авдіївському напрямку окупанти активізували ведення бойових дій. Намагались покращити тактичне положення на напрямку Верхньоторецьке – Кам’янка, успіху не мали, зазнали втрат та відійшли.

На Курахівському і Запорізькому напрямках активних наступальних дій ворог не вів. Здійснював артилерійські обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Тоненьке, Невельське, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Павлівка, Новопіль, Гуляйполе, Юрківка, Оріхів та Малі Щербаки. Завдав авіаударів біля Новоданилівки та Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу Сил оборони, активно застосовує безпілотники для повітряної розвідки.

Артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Кавказ, Біла Криниця, Мурахівка, Кобзарці, Оленівка, Шевченкове, Степова Долина, Українка, Благодатне, Нова Зоря та Таврійське. А авіаудари – біля Потьомкиного та Білої Криниці.

У готовності до завдання ракетних ударів по Україні росіяни утримують в акваторії Чорного моря два носії високоточної зброї.

«Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їхньої ротації. Загарбники бояться активного опору місцевого населення, який наростає, зокрема у Херсонській та Запорізькій областях. Все це призводить до збільшення відмов окупантів від участі в бойових діях на території України», – додають у Генштабі.

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