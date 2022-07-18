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Володимир Зеленський: «Конкурс в САП має закінчитись призначенням керівника. Те саме стосується НАБУ»

Ольга Денисяка

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Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру активізувати процес обрання керівника Національного антикорупційного бюро і наголосив на важливості завершення процедури призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

«Хочу, щоб мене сьогодні почули й усі, від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Моя позиція як Президента України – конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення.

Чому це питання чутливе? Відповідь очевидна. Без повноцінного керівника такої інституції неможливе і її повноцінне функціонування. До речі, те саме стосується й Національного антикорупційного бюро України. Строк повноважень попереднього керівника завершився. І має відбутися конкурсна процедура для відбору нового очільника НАБУ. Доручив Прем’єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу.

Я знаю, що працівники антикорупційної інфраструктури і в цей час, і в таких умовах виконують свої обов’язки. Більше того, вони беруть участь і в обороні нашої держави. Зокрема, сім працівників НАБУ були відзначені державними нагородами після 24 лютого.

Однак повний функціонал будь-якого державного органу може використовуватися тільки тоді, коли є ефективний керівник. Отже, цей конкурс також надзвичайно важливий».

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