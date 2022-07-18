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В Україні від росіян постраждали щонайменше 666 дітей

Анастасія Диняк

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Станом на ранок понеділка, 18 липня, російські військові вбили 353 дитини в Україні, ще щонайменше 666 зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 373, Київській – 116, Харківській – 191, Чернігівській – 68, Миколаївський – 53, Луганській – 61, Запорізькій – 31, Херсонській – 52, столиці – 16, Сумській – 17, Житомирській – 15 областях.

17 липня унаслідок російського обстрілу Бахмута на Донеччині отримали поранення іти двох, трьох та дев’яти років.

Окрім того, у селі Новий Донбас Покровського району Донецької області поранено 16-річного хлопчика. Новий Донбас Покровського району Донецької області поранено 16-річного хлопчика.

За даними правоохоронців, щонайменше 2 138 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 221 з них зруйнований повністю.

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