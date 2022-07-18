Рада ЄС погодила новий транш військової допомоги для України на 500 мільйонів євро

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ досягла політичної згоди щодо виділення України наступного траншу військової допомоги на 500 мільйонів євро в межах Європейського фонду миру. Про це на пресконференції у Брюсселі за підсумками засідання повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель, пише Укрінформ.

«Міністри погодилися одноголосно із необхідністю продовжувати твердо стояти поряд з Україною у її боротьбі за свободу та незалежність. Україна потребує більше зброї, і ми будемо її надавати. Війна буде тривати, і ми будемо продовжувати цю підтримку. Тому я запропонував наступний транш з Європейського фонду миру, що передбачає виділення ще 500 мільйонів євро. Це було політичне рішення. Технічно це рішення буде прийнято наступними днями, але сьогодні міністри погодилися з цим», – сказав Боррель.

Він зауважив, що зустріч європейських міністрів 18 липня була присвячена обговоренню російської агресії проти України. Під час розгляду цього першого у порядку денному питання до міністрів в режимі телеконференції приєднався міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який проінформував європейських партнерів про розвиток ситуації.

«Його опис говорить, що ситуація на місцях продовжує залишатися драматичною. День за днем росія продовжує ракетні обстріли, цілить у цивільну інфраструктуру, спричиняє десятки жертв серед мирного населення щодня. Ми відчули потрясіння від рівня насильства проти цивільних людей під час російської агресії. Ми також стривожені повідомленнями про використання російськими військами сексуального насильства як зброї війни», – підкреслив Боррель.

Він наголосив на рішучості міністрів продовжувати надавати Україні всю необхідну допомогу у боротьбі із російським вторгненням.

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