Перехрестя в Нью-Йорку хочуть перейменувати на Український шлях

Перехрестя Брайтон авеню і Коні авеню у Нью-Йорку планують перейменувати на Український шлях. Про це повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця у своєму Twitter’i.

14 липня влада Нью-Йорка схвалила перейменування однієї з вулиць у Брукліні на честь України. Йдеться про перехрестя Брайтон авеню й Коні авеню, яке назвуть Український шлях (Ukrainian Way).

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Тепер це рішення остаточно ще має затвердити мер Нью-Йорка.

Зазначимо, що район Брайтон-Біч у Брукліні відомий великими спільнотами росіян та вихідцями із колишнього СРСР. Його навіть називають Маленькою Одесою.

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