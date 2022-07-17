ЗСУ мають здобутки на півдні України, – ОК «Південь»

Українські військові мають «певні здобутки» на півдні України, зокрема на Херсонському напрямку. Про це повідомляють в пресслужбі оперативного командування «Південь», пише Радіо Свобода.

Так, керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ не дають російським окупантам укріпитися на Херсонщині, попри спроби ворога облаштувати рубежі оборони.

Окрім того, керівниця наголосила, що українські захисники мають певні успіхи на сході України.

«Хоча наші підрозділи, роблячи свої просувні кроки, не дозволяють їм такого. Є певні здобутки, але ми маємо закріпитися на цих територіях, і лише тоді зможемо про це проголосити. Тому що кожного разу, коли проводиться зачистка звільненого населеного пункту, ворог використовує авіаційні удари і б’є по тих позиціях. Тому ми дуже обережні в прогнозах і оголошеннях», – розповіла Гуменюк.