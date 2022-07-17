Росіяни атакували Миколаїв

Російські окупанти вночі атакували Миколаїв. У місті пролунали 10 вибухів. Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич.

Так, вночі, 17 липня, ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. Перші вибухи пролунали в місті о 3:02 год. За дві хвилини розірвалися три ракети. Сигнал повітряної тривоги спрацював лише о 3:05 год. Обстрілювали місто близько 14 хвилин.

«Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві. Попередньо, є займання. Повітряна тривога триває! Прошу всіх не ігнорувати правила безпеки», – написав Сєнкевич.

У ДСНС повідомили, що унаслідок влучань виникли пожежі на двох промислових підприємствах та зайнялася суха трава.

«В результаті потрапляння боєприпасів та уламків від них о 3:50 загорілася суха трава в Центральному районі Миколаєва. О 4:36 пожежу на площі 1000 квадратних метрів загасили», – йдеться у повідомленні.

Пожежі вдалося загасити о 7:00 год. Станом на 9:00 рятувальники ДСНС продовжували розбір завалів на одному з об’єктів.