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Що потрібно брати з собою на фронт мобілізованому бійцю?

Андрій Котенський

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Коли бійця вперше призивають, він отримує від держави мінімальний набір речей – це форма, бронежилет та каска, іноді ще баул чи рюкзак. У військових частинах ситуація з забезпеченням дуже різна. Якщо на початку повномасштабної війни була нестача з амуніцією захисту для бійців, то зараз ситуація значно покращилась, пише Zaxid.Net.

Перелік необхідних речей для кожного бійця є різним, в залежності від пори року, у який тип військ та підрозділ його відправляють та які завдання він буде виконувати. Новобранців, які ніколи не мали бойового досвіду, переважно відправляють в піхоту. Це означає, що доведеться багато фізично працювати – рити окопи, ночувати у некомфортних умовах тощо.

Якщо говорити про довгу війну, перебування далеко від бази, яке може тривати 2-3 місяці, то речей з собою треба брати багато. Частина з цих речей є в більшості людей у цивільному житті. На війні одяг, майно псується, зношується, горить. Тому варто бути готовим, що щось доведеться закуповувати своїм коштом.

Перелік речей, які необхідно взяти у з собою бійцю-новобранцю, десь схожий до переліку речей для походу в гори.

Спорядження:

  • Форма, 1-2 комплекти
  • Термобілизна, 1-2 комплекти
  • Шкарпетки високі тренінгові, багато
  • Білизна, бажано спортивна, багато
  • Дощовик
  • Флісова кофта
  • Футболки/рашгарди
  • Бойова сорочка (combat shirt)
  • Бандана, шапка, балаклава
  • Рукавиці тактичні
  • Берці, трекінгові черевики
  • Кросівки
  • Тапки/шльопанці
  • Гамаші

Обладнання:

  • Плитоноска
  • Розгрузка/бойовий пояс
  • Шолом
  • Наколінники/налокітники
  • Аптечка бойова
  • Тактичний рюкзак
  • Баул
  • Протигаз
  • Окуляри

Техніка:

  • Пауербанки
  • Телефон
  • Шнури, зарядні, продовжувач/трійник
  • Ніж, мультитул
  • Ліхтарик (краще два)
  • Батарейки
  • Бінокль

Різне

  • Аптечка розширена
  • Зубна щітка, паста, бритва, мило, шампунь/гель, креми для рук, обличчя
  • Вітаміни
  • Рушник
  • Фляга або кемелбек
  • Термос
  • Горнятко, тарілка, прибори
  • Водонепроникний пакет з документами
  • Лопатка мала (саперна)
  • Газова горілка, балони
  • Сухпай, батончики, сухі супи, чай, кава
  • Сірники, запальнички
  • Каремат
  • Спальник

Фото: Валерій Маркус

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