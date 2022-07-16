Що потрібно брати з собою на фронт мобілізованому бійцю?

Коли бійця вперше призивають, він отримує від держави мінімальний набір речей – це форма, бронежилет та каска, іноді ще баул чи рюкзак. У військових частинах ситуація з забезпеченням дуже різна. Якщо на початку повномасштабної війни була нестача з амуніцією захисту для бійців, то зараз ситуація значно покращилась, пише Zaxid.Net.
Перелік необхідних речей для кожного бійця є різним, в залежності від пори року, у який тип військ та підрозділ його відправляють та які завдання він буде виконувати. Новобранців, які ніколи не мали бойового досвіду, переважно відправляють в піхоту. Це означає, що доведеться багато фізично працювати – рити окопи, ночувати у некомфортних умовах тощо.
Якщо говорити про довгу війну, перебування далеко від бази, яке може тривати 2-3 місяці, то речей з собою треба брати багато. Частина з цих речей є в більшості людей у цивільному житті. На війні одяг, майно псується, зношується, горить. Тому варто бути готовим, що щось доведеться закуповувати своїм коштом.
Перелік речей, які необхідно взяти у з собою бійцю-новобранцю, десь схожий до переліку речей для походу в гори.
Спорядження:
- Форма, 1-2 комплекти
- Термобілизна, 1-2 комплекти
- Шкарпетки високі тренінгові, багато
- Білизна, бажано спортивна, багато
- Дощовик
- Флісова кофта
- Футболки/рашгарди
- Бойова сорочка (combat shirt)
- Бандана, шапка, балаклава
- Рукавиці тактичні
- Берці, трекінгові черевики
- Кросівки
- Тапки/шльопанці
- Гамаші
Обладнання:
- Плитоноска
- Розгрузка/бойовий пояс
- Шолом
- Наколінники/налокітники
- Аптечка бойова
- Тактичний рюкзак
- Баул
- Протигаз
- Окуляри
Техніка:
- Пауербанки
- Телефон
- Шнури, зарядні, продовжувач/трійник
- Ніж, мультитул
- Ліхтарик (краще два)
- Батарейки
- Бінокль
Різне
- Аптечка розширена
- Зубна щітка, паста, бритва, мило, шампунь/гель, креми для рук, обличчя
- Вітаміни
- Рушник
- Фляга або кемелбек
- Термос
- Горнятко, тарілка, прибори
- Водонепроникний пакет з документами
- Лопатка мала (саперна)
- Газова горілка, балони
- Сухпай, батончики, сухі супи, чай, кава
- Сірники, запальнички
- Каремат
- Спальник
Фото: Валерій Маркус
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Андрій Котенський