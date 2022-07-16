Що потрібно брати з собою на фронт мобілізованому бійцю?

Коли бійця вперше призивають, він отримує від держави мінімальний набір речей – це форма, бронежилет та каска, іноді ще баул чи рюкзак. У військових частинах ситуація з забезпеченням дуже різна. Якщо на початку повномасштабної війни була нестача з амуніцією захисту для бійців, то зараз ситуація значно покращилась, пише Zaxid.Net.

Перелік необхідних речей для кожного бійця є різним, в залежності від пори року, у який тип військ та підрозділ його відправляють та які завдання він буде виконувати. Новобранців, які ніколи не мали бойового досвіду, переважно відправляють в піхоту. Це означає, що доведеться багато фізично працювати – рити окопи, ночувати у некомфортних умовах тощо.

Якщо говорити про довгу війну, перебування далеко від бази, яке може тривати 2-3 місяці, то речей з собою треба брати багато. Частина з цих речей є в більшості людей у цивільному житті. На війні одяг, майно псується, зношується, горить. Тому варто бути готовим, що щось доведеться закуповувати своїм коштом.

Перелік речей, які необхідно взяти у з собою бійцю-новобранцю, десь схожий до переліку речей для походу в гори.

Спорядження:

Форма, 1-2 комплекти

Термобілизна, 1-2 комплекти

Шкарпетки високі тренінгові, багато

Білизна, бажано спортивна, багато

Дощовик

Флісова кофта

Футболки/рашгарди

Бойова сорочка (combat shirt)

Бандана, шапка, балаклава

Рукавиці тактичні

Берці, трекінгові черевики

Кросівки

Тапки/шльопанці

Гамаші

Обладнання:

Плитоноска

Розгрузка/бойовий пояс

Шолом

Наколінники/налокітники

Аптечка бойова

Тактичний рюкзак

Баул

Протигаз

Окуляри

Техніка:

Пауербанки

Телефон

Шнури, зарядні, продовжувач/трійник

Ніж, мультитул

Ліхтарик (краще два)

Батарейки

Бінокль

Різне

Аптечка розширена

Зубна щітка, паста, бритва, мило, шампунь/гель, креми для рук, обличчя

Вітаміни

Рушник

Фляга або кемелбек

Термос

Горнятко, тарілка, прибори

Водонепроникний пакет з документами

Лопатка мала (саперна)

Газова горілка, балони

Сухпай, батончики, сухі супи, чай, кава

Сірники, запальнички

Каремат

Спальник

Фото: Валерій Маркус

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