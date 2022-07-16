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Ще 243 захисників України нагородили орденами та медалями

Андрій Котенський

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За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Президент України243 захисників України, повідомляє генштаб ЗСУ.

Зокрема нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

  1. АСПІДОВА Олексія Юрійовича — старшого лейтенанта
  2. БЕЗЗУБОВА Дмитра Вікторовича — старшого лейтенанта медичної служби
  3. ВУСА Сергія Віталійовича — капітана
  4. ГОРСЬКОГО Микиту Віталійовича — лейтенанта
  5. КОТОВА Віталія В’ячеславовича — капітана
  6. МЕЛЬНИЧУКА Олександра Володимировича (посмертно) — капітана
  7. ПАСТУХА Сергія Івановича — капітана
  8. ПОТУПЧИКА Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта
  9. РЕШЕТАРЯ Артура Вікторовича — майора
  10. РИБАЛКА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта
  11. ТАРАСЕНКА Михайла Михайловича — лейтенанта
  12. ТКАЧОВА Михайла Івановича — підполковника
  13. ТКАЧУКА Валентина Івановича — майора
  14. ФЕЛОНЕНКА Дмитра Валентиновича — молодшого лейтенанта
  15. ХАНЯ Петра Сергійовича — майора
  16. ЧАЙКУ Володимира Володимировича — капітана
  17. ЧЕРКЕВИЧА Віталія Андрійовича — підполковника

Нагороджено орденом “За мужність” ІІ ступеня

  1. ДАВИДЕНКА Володимира Ігоровича (посмертно) — старшого матроса
  2. КУТУРГУ Вадима Анатолійовича (посмертно) — матроса
  3. МАР’ЯНЕНКА Сергія Віталійовича (посмертно) — матроса
  4. ОРЖИЄВСЬКОГО Миколу Володимировича (посмертно) — старшого матроса
  5. РУЧКІНА Олександра Андрійовича — солдата
  6. СВИРИДОВА Олега Олеговича (посмертно) — старшого матроса
  7. ТАНАСОВА Сергія Івановича — лейтенанта
  8. Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
  9. АГАФОНОВА В’ячеслава Миколайовича — капітана
  10. АНТОНОВА Олексія Вячеславовича — молодшого сержанта
  11. АШТРАФ’ЯНА Станіслава Івановича — солдата
  12. БІЛАНА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата
  13. БІЛІЧЕНКА Максима Олеговича — молодшого сержанта
  14. БОЙКА Олександра Олександровича — старшого солдата
  15. БОЛЕДЗЮКА Миколу Мирославовича — молодшого сержанта
  16. БОРТНІКА Юрія Володимировича — старшого лейтенанта
  17. БУРИКА Станіслава Олександровича — солдата
  18. ВАСИЛЬЄВА Василя Васильовича (посмертно) — солдата
  19. ВАСИЛЬЄВА Євгена Миколайовича — солдата
  20. ВЕДМЕДЯ Олександра Миколайовича — капітана
  21. ВЕРЕМЕЙЧУКА Дмитра Сергійовича — солдата
  22. ВЕРЕМЕЯ Тараса Володимировича (посмертно) — солдата
  23. ВЕРПЕКУ Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
  24. ВНУКОВА Романа Олександровича (посмертно) — солдата
  25. ГЕНА Семена Наумовича — молодшого сержанта
  26. ГЕРАСИМЕНКА Івана Миколайовича — солдата
  27. ГЕТЬМАНА Сергія Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
  28. ДАВИДЕНКА Ігоря Анатолійовича (посмертно) — головного сержанта
  29. ДЕМИДОВА Артема Вадимовича — солдата
  30. ДЄДИКУ Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
  31. ДЄМАКОВА Павла Ігоровича (посмертно) — сержанта
  32. ДМІТРІЄВА Андрія Едуардовича — солдата
  33. ДОВГАНЯ Віктора Івановича — солдата
  34. ДРОГУ Владислава Юрійовича (посмертно) — солдата
  35. ДУКАНИЧА Андрія Миколайовича (посмертно) — матроса
  36. ДУНАЄВА Євгена Олександровича — молодшого сержанта
  37. ЕВРІКОВА Валентина Андрійовича (посмертно) — солдата
  38. ЖАРКА Івана Івановича — солдата
  39. ЖДАНЮКА Василя Васильовича — солдата
  40. ЖУРАВЛЬОВА Олексія Леонідовича — солдата
  41. ЗАРВУ Юрія Олексійовича — старшого лейтенанта
  42. ЗАЯЦЯ Олега Костянтиновича — солдата
  43. ІВАНОВА Андрія Володимировича — солдата
  44. ІЛЬЧЕНКА Дмитра Віталійовича — лейтенанта
  45. КАРПОВА Олександра Володимировича — сержанта
  46. КАЧАНОВА Віктора Сергійовича — солдата
  47. КІРГАЧА Сергія Юрійовича — старшого солдата
  48. КОВАЛЕНКА Віктора Володимировича — солдата
  49. КОВАЛЕНКА Степана Олексійовича — солдата
  50. КОНОФОЛЬСЬКОГО Кирила Андрійовича — солдата
  51. КОЧНЄВА Вадима Леонідовича — солдата
  52. КРАВЧЕНКА Вадима Сергійовича (посмертно) — солдата
  53. КРАСНІКОВА Сергія Михайловича — солдата
  54. КРИШТАЛЯ Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
  55. КРИШТОФА Григорія Григоровича — старшого солдата
  56. КУРГАНСЬКОГО Максима Миколайовича — старшого лейтенанта
  57. КУРОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
  58. ЛЕОНТЕНКА Володимира Сергійовича — молодшого лейтенанта
  59. ЛЄПКОВА Романа Івановича — старшого солдата
  60. ЛЮБАРСЬКОГО Вадима Вікторовича — старшого солдата
  61. МАЛИГОНА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  62. МАЛОГО Олександра Сергійовича — солдата
  63. МАМЕДОВА Олександра Натіговича — солдата
  64. МАЩЕНКА Вадима Олександровича — старшого солдата
  65. МИХАЙЛОВА Михайла Володимировича — лейтенанта
  66. МИЦАНА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого солдата
  67. МІЗЕНКА Андрія Олександровича (посмертно) — солдата
  68. МІХЄЄВА Сергія Інокентійовича (посмертно) — солдата
  69. МОЛЬЧЕНКА Андрія Михайловича — старшого сержанта
  70. МОРОЗКІНА Дениса Олександровича — солдата
  71. МЯКОТІНА Вадима Павловича — головного сержанта
  72. НАСТЕНКО Анастасію Володимирівну — старшого солдата
  73. НЕВГАСИМОГО Валерія Сергійовича — солдата
  74. НІКІТІНА Дмитра Віталійовича — солдата
  75. НІКОЛАЄВА Олексія Ігоровича (посмертно) — солдата
  76. ОБАДІНА Олександра Анатолійовича — молодшого лейтенанта
  77. ОЛЕКСІЯ Валерія Сергійовича (посмертно) — матроса
  78. ОМЕЛЬЧЕНКА Миколу Олександровича — майора
  79. ОМЕЛЬЧЕНКА Сергія Андрійовича — старшого солдата
  80. ОНИЩЕНКА Андрія Миколайовича — солдата
  81. ОСИПОВА Михайла Андрійовича — капітана
  82. ОСТРОВСЬКОГО Дмитра Миколайовича (посмертно) — солдата
  83. ПАЛАМАРЧУКА Юрія Тарасовича (посмертно) — лейтенанта
  84. ПАНКУЛА Олександра Миколайовича — підполковника
  85. ПИЛИПЦЯ Івана Андрійовича (посмертно) — старшого матроса
  86. ПІРОГОВА Олександра Андрійовича — старшого лейтенанта
  87. ПЛАХОТИЧА Ігоря Олеговича — старшого солдата
  88. ПЛАХОТЮ Сергія Володимировича — молодшого сержанта
  89. ПОНОМАРЕНКА Павла Вікторовича (посмертно) — солдата
  90. ПОСОХОВА Олега Євгеновича — сержанта
  91. ПТАШКА Тимофія Сергійовича — старшого лейтенанта
  92. П’ЯТИБРАТОВА Андрія Федоровича — солдата
  93. РЕЗНІЧЕНКА Віталія Олександровича — солдата
  94. РОЖКОВА Павла Анатолійовича (посмертно) — солдата
  95. РОМАНОВА Сергія Андрійовича — солдата
  96. РОМАШКА Владислава Олександровича (посмертно) — старшого матроса
  97. РОШКАНЮКА Василя Васильовича (посмертно) — солдата
  98. САЛЬМАНОВА Тимура Галійовича — солдата
  99. САПРІЧОВА Олександра Віталійовича — солдата
  100. СВІНЦІЦЬКОГО Романа Сергійовича — солдата
  101. СВІТЛИЧНОГО Олександра Івановича — солдата
  102. СЕМЕНЯКУ Сергія Юрійовича — солдата
  103. СЕРГЕЙЧУКА Олександра Юрійовича — солдата
  104. СИРОМЯТНІКОВА Андрія Володимировича — старшого солдата
  105. СКЛЯРУКА Олександра Ігоровича (посмертно) — солдата
  106. СОКОЛОВСЬКОГО Ростислава Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  107. СОРОКАЛЄТОВА Андрія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
  108. СОРОКІНА Владислава Руслановича — солдата
  109. СОТНІКОВА Данила Валерійовича — солдата
  110. СУВОРОВА Дениса Максимовича — молодшого сержанта
  111. СУЩЕНКА Валентина Володимировича — штаб-сержанта
  112. ТРЕТЬЯКОВА Олександра Олександровича — солдата
  113. ФЕДЧИШИНА Арнольда Миколайовича — солдата
  114. ХМАРУ Максима Андрійовича (посмертно) — старшого матроса
  115. ЧУБУ Юрія Вікторовича (посмертно) — солдата
  116. ЧУМАКА Костянтина Сергійовича (посмертно) — солдата
  117. ЧУМАЧЕНКА Романа Сергійовича (посмертно) — солдата
  118. ШАМРАЯ Олександра Івановича — сержанта
  119. ШЕВЧЕНКА Олексія Миколайовича (посмертно) — старшого матроса
  120. ЯНКІВСЬКОГО Вячеслава Вікторовича — старшого сержанта

Нагороджено орденом Данила Галицького

  1. БУДКЕВИЧА Олександра Михайловича — підполковника
  2. ГОЛОЩАПОВА Олександра Єгоровича — майора
  3. ЕМГРУНДТА Миколу Вікторовича (посмертно) — підполковника
  4. МАЗЯРЧУКА Ігоря Юрійовича — майора
  5. МАШКІНА Юрія Олексійовича — старшого лейтенанта
  6. МАШКОВА Володимира Георгійовича — майора
  7. ОСАДЧОГО Олександра Станіславовича — капітана
  8. ПРИХОДЬКА Андрія Борисовича — майора
  9. ПРОКОПЕНКА Віталія Юрійовича — старшого лейтенанта
  10. РАДОЩЕНКА Сергія Володимировича — молодшого сержанта
  11. РОЗГОНА Костянтина Володимировича — підполковника
  12. РОЗГОНА Олега Володимировича — полковника
  13. РУДЕНКА Олександра Юрійовича — підполковника
  14. ШАПКІНА Віталія Михайловича — старшого лейтенанта

Нагороджено медаллю “За військову службу Україні”

  1. АНАНЬЄВА Олексія Юрійовича — старшого солдата
  2. БАБАЄВА Валентина Вікторовича — старшого солдата
  3. БАЦУ Андрія Вікторовича — капітана
  4. БІЛЮРКУ Дмитра Олександровича — лейтенанта
  5. БОБКОВА Євгена Миколайовича — старшого сержанта
  6. БОНДАРЕНКА Сергія Ігоровича — капітана
  7. БОНДАРЕНКО Аліну Василівну — молодшого сержанта
  8. БОЧКА Олександра Станіславовича — старшого сержанта
  9. ВІТРА Дмитра Андрійовича — солдата
  10. ВЛАСЕНКА Ігоря Павловича — молодшого сержанта
  11. ВОЙЦЕХІВСЬКОГО Олександра Миколайовича — старшого солдата
  12. ВОРОБЙОВА Олександра Олександровича — солдата
  13. ГВОЗДЄВА Олександра Олексійовича — солдата
  14. ГІРЕНКА Миколу Миколайовича — солдата
  15. ГЛУХОВА Володимира Віталійовича — старшого солдата
  16. ГЛУХОВА Олега Володимировича — солдата
  17. ГОДОВАСЯ Андрія Миколайовича — старшого солдата
  18. ГОНДУ Юрія Миколайовича — молодшого сержанта
  19. ГОРОЖАНКІНА Вячеслава Юрійовича — молодшого сержанта
  20. ГРЕБЕНЮКА Максима Володимировича — молодшого сержанта
  21. ГРИНИКА Володимира Романовича — молодшого лейтенанта
  22. ДЕМЯНЧЕНКА Валерія Володимировича — солдата
  23. ДИМІКА В’ячеслава Олександровича — капітана
  24. ДОНСКОВА Олега Олеговича — солдата
  25. ЄМЦЯ Олександра Володимировича — солдата
  26. ЄНУ Олександра Михайловича — сержанта
  27. ЄРЬОМЕНКА Сергія Юрійовича — старшого лейтенанта
  28. ЗЕЛЕНСЬКОГО Максима Валерійовича — майстер-сержанта
  29. ЗУБА Руслана Вадимовича — молодшого сержанта
  30. ІВАНОВА Богдана Сергійовича — лейтенанта
  31. КАВАЗЬЯНА Віталія Артуровича — солдата
  32. КАРАЧУНА Олексія Васильовича — лейтенанта
  33. КОВАЛЕНКА Олександра Сергійовича — лейтенанта
  34. КОВАЛЬОВА Олексія Валерійовича — солдата
  35. КОЗАРЯ Вадима Володимировича — солдата
  36. КОЗЯВІНА Юрія Миколайовича — старшого солдата
  37. КОЛОДЯЖНОГО Андрія Вікторовича — сержанта
  38. КОЛОДЯЖНОГО Дмитра Вікторовича — молодшого сержанта
  39. КОНДРАТЕНКА Олександра Олександровича — старшого солдата
  40. КОРПОША Романа Миколайовича — капітана
  41. КРАСІЛОВА Владлена Яковича — солдата
  42. ЛАПІНА Сергія Валентиновича — солдата
  43. ЛЕВЧЕНКА Євгена Валерійовича — солдата
  44. ЛИСЕНКА Василя Анатолійовича — солдата
  45. ЛИСИЦЮ Олега Володимировича — молодшого сержанта
  46. ЛОПУХОВА Ігоря Валерійовича — капітана
  47. ЛУКАНА Романа Васильовича — старшого солдата
  48. ЛУЧКУ Руслана Ярославовича — старшого сержанта
  49. МАРИНКЕВИЧА В’ячеслава Руслановича — старшого лейтенанта
  50. МАШИНГУЛОВА Романа Валентиновича — молодшого сержанта
  51. МАШКАРУ Романа Васильовича — капітана
  52. МЕЛЕШКОВА Олексія Геннадійовича — старшого солдата
  53. МИРНОГО Олександра Андрійовича — старшого сержанта
  54. МІРОШНИЧЕНКА Олександра Олексійовича — молодшого сержанта
  55. МІХАЛЕВИЧА Євгенія Анатолійовича — солдата
  56. НАКОНЕЧНОГО Олега Руслановича — солдата
  57. НЕСТАРЕНКА Станіслава Олександровича — лейтенанта
  58. ОНИЩЕНКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта
  59. ПАСЬКА Юрія Сергійовича — старшого сержанта
  60. ПЕЧЕРСЬКОГО Руслана Михайловича — старшого солдата
  61. ПІХОТУ Ярослава Сергійовича — майора
  62. ПОЛЬОВОГО Михайла Сергійовича — солдата
  63. ПОПОВА Геннадія Вікторовича — солдата
  64. ПОПОВИЧА Валентина Олександровича — старшину
  65. ПЯТОПАЛА Романа Сергійовича — солдата
  66. РАЧИНСЬКОГО Юрія Петровича — старшого солдата
  67. РЕВАКУ Богдана Сергійовича — старшого лейтенанта
  68. РЕВІНА Іллю Олександровича — солдата
  69. РЯБЦЕВА Євгена Григоровича — підполковника
  70. САЛАЩЕНКА Олександра Сергійовича — капітана
  71. САЛЮКА Романа Віталійовича — молодшого лейтенанта
  72. СИНІЛА Артема Віталійовича — солдата
  73. СКОРБАЧА Андрія Володимировича — молодшого сержанта
  74. СЛЬОТУ Михайла Миколайовича — молодшого сержанта
  75. СМАЛЯ Олександра Євгенійовича — старшого солдата
  76. СОШИНА Ростислава Миколайовича — солдата
  77. СТЕШЕНКА Дмитра Васильовича — солдата
  78. СУСІДЕНКА Миколу Михайловича — солдата
  79. ТАРАКАШЕВА Андрія Володимировича — капітана
  80. ХОМУТОВСЬКОГО Владислава Сергійовича — молодшого сержанта
  81. ЦАПЕНКА Володимира Олександровича — полковника
  82. ЧЕРВАНЯ Володимира Андрійовича — старшого лейтенанта
  83. ЧЕРКАШИНА Миколу Миколайовича — солдата
  84. ЧОРНОКНИЖНОГО Олега Івановича — капітана
  85. ШЕРСТЮКА Артема Павловича — солдата
  86. ШИВУ Вадима Анатолійовича — солдата
  87. ШИПОВСЬКОГО Олександра Євгенійовича — підполковника
  88. ШКУТА Олександра Васильовича — підполковника
  89. ШОВКОВОГО Ігоря Анатолійовича — старшого лейтенанта
  90. ЩИРОВА Івана Валерійовича — сержанта
  91. ЯКИМЧУКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта

Нагороджено медаллю “Захиснику Вітчизни”

  1. СТЕПАНОВА Валерія Володимировича — сержанта.

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