Ще 243 захисників України нагородили орденами та медалями

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Президент України243 захисників України, повідомляє генштаб ЗСУ.

Зокрема нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АСПІДОВА Олексія Юрійовича — старшого лейтенанта БЕЗЗУБОВА Дмитра Вікторовича — старшого лейтенанта медичної служби ВУСА Сергія Віталійовича — капітана ГОРСЬКОГО Микиту Віталійовича — лейтенанта КОТОВА Віталія В’ячеславовича — капітана МЕЛЬНИЧУКА Олександра Володимировича (посмертно) — капітана ПАСТУХА Сергія Івановича — капітана ПОТУПЧИКА Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта РЕШЕТАРЯ Артура Вікторовича — майора РИБАЛКА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта ТАРАСЕНКА Михайла Михайловича — лейтенанта ТКАЧОВА Михайла Івановича — підполковника ТКАЧУКА Валентина Івановича — майора ФЕЛОНЕНКА Дмитра Валентиновича — молодшого лейтенанта ХАНЯ Петра Сергійовича — майора ЧАЙКУ Володимира Володимировича — капітана ЧЕРКЕВИЧА Віталія Андрійовича — підполковника

Нагороджено орденом “За мужність” ІІ ступеня

ДАВИДЕНКА Володимира Ігоровича (посмертно) — старшого матроса КУТУРГУ Вадима Анатолійовича (посмертно) — матроса МАР’ЯНЕНКА Сергія Віталійовича (посмертно) — матроса ОРЖИЄВСЬКОГО Миколу Володимировича (посмертно) — старшого матроса РУЧКІНА Олександра Андрійовича — солдата СВИРИДОВА Олега Олеговича (посмертно) — старшого матроса ТАНАСОВА Сергія Івановича — лейтенанта Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АГАФОНОВА В’ячеслава Миколайовича — капітана АНТОНОВА Олексія Вячеславовича — молодшого сержанта АШТРАФ’ЯНА Станіслава Івановича — солдата БІЛАНА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата БІЛІЧЕНКА Максима Олеговича — молодшого сержанта БОЙКА Олександра Олександровича — старшого солдата БОЛЕДЗЮКА Миколу Мирославовича — молодшого сержанта БОРТНІКА Юрія Володимировича — старшого лейтенанта БУРИКА Станіслава Олександровича — солдата ВАСИЛЬЄВА Василя Васильовича (посмертно) — солдата ВАСИЛЬЄВА Євгена Миколайовича — солдата ВЕДМЕДЯ Олександра Миколайовича — капітана ВЕРЕМЕЙЧУКА Дмитра Сергійовича — солдата ВЕРЕМЕЯ Тараса Володимировича (посмертно) — солдата ВЕРПЕКУ Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата ВНУКОВА Романа Олександровича (посмертно) — солдата ГЕНА Семена Наумовича — молодшого сержанта ГЕРАСИМЕНКА Івана Миколайовича — солдата ГЕТЬМАНА Сергія Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта ДАВИДЕНКА Ігоря Анатолійовича (посмертно) — головного сержанта ДЕМИДОВА Артема Вадимовича — солдата ДЄДИКУ Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта ДЄМАКОВА Павла Ігоровича (посмертно) — сержанта ДМІТРІЄВА Андрія Едуардовича — солдата ДОВГАНЯ Віктора Івановича — солдата ДРОГУ Владислава Юрійовича (посмертно) — солдата ДУКАНИЧА Андрія Миколайовича (посмертно) — матроса ДУНАЄВА Євгена Олександровича — молодшого сержанта ЕВРІКОВА Валентина Андрійовича (посмертно) — солдата ЖАРКА Івана Івановича — солдата ЖДАНЮКА Василя Васильовича — солдата ЖУРАВЛЬОВА Олексія Леонідовича — солдата ЗАРВУ Юрія Олексійовича — старшого лейтенанта ЗАЯЦЯ Олега Костянтиновича — солдата ІВАНОВА Андрія Володимировича — солдата ІЛЬЧЕНКА Дмитра Віталійовича — лейтенанта КАРПОВА Олександра Володимировича — сержанта КАЧАНОВА Віктора Сергійовича — солдата КІРГАЧА Сергія Юрійовича — старшого солдата КОВАЛЕНКА Віктора Володимировича — солдата КОВАЛЕНКА Степана Олексійовича — солдата КОНОФОЛЬСЬКОГО Кирила Андрійовича — солдата КОЧНЄВА Вадима Леонідовича — солдата КРАВЧЕНКА Вадима Сергійовича (посмертно) — солдата КРАСНІКОВА Сергія Михайловича — солдата КРИШТАЛЯ Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта КРИШТОФА Григорія Григоровича — старшого солдата КУРГАНСЬКОГО Максима Миколайовича — старшого лейтенанта КУРОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата ЛЕОНТЕНКА Володимира Сергійовича — молодшого лейтенанта ЛЄПКОВА Романа Івановича — старшого солдата ЛЮБАРСЬКОГО Вадима Вікторовича — старшого солдата МАЛИГОНА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата МАЛОГО Олександра Сергійовича — солдата МАМЕДОВА Олександра Натіговича — солдата МАЩЕНКА Вадима Олександровича — старшого солдата МИХАЙЛОВА Михайла Володимировича — лейтенанта МИЦАНА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого солдата МІЗЕНКА Андрія Олександровича (посмертно) — солдата МІХЄЄВА Сергія Інокентійовича (посмертно) — солдата МОЛЬЧЕНКА Андрія Михайловича — старшого сержанта МОРОЗКІНА Дениса Олександровича — солдата МЯКОТІНА Вадима Павловича — головного сержанта НАСТЕНКО Анастасію Володимирівну — старшого солдата НЕВГАСИМОГО Валерія Сергійовича — солдата НІКІТІНА Дмитра Віталійовича — солдата НІКОЛАЄВА Олексія Ігоровича (посмертно) — солдата ОБАДІНА Олександра Анатолійовича — молодшого лейтенанта ОЛЕКСІЯ Валерія Сергійовича (посмертно) — матроса ОМЕЛЬЧЕНКА Миколу Олександровича — майора ОМЕЛЬЧЕНКА Сергія Андрійовича — старшого солдата ОНИЩЕНКА Андрія Миколайовича — солдата ОСИПОВА Михайла Андрійовича — капітана ОСТРОВСЬКОГО Дмитра Миколайовича (посмертно) — солдата ПАЛАМАРЧУКА Юрія Тарасовича (посмертно) — лейтенанта ПАНКУЛА Олександра Миколайовича — підполковника ПИЛИПЦЯ Івана Андрійовича (посмертно) — старшого матроса ПІРОГОВА Олександра Андрійовича — старшого лейтенанта ПЛАХОТИЧА Ігоря Олеговича — старшого солдата ПЛАХОТЮ Сергія Володимировича — молодшого сержанта ПОНОМАРЕНКА Павла Вікторовича (посмертно) — солдата ПОСОХОВА Олега Євгеновича — сержанта ПТАШКА Тимофія Сергійовича — старшого лейтенанта П’ЯТИБРАТОВА Андрія Федоровича — солдата РЕЗНІЧЕНКА Віталія Олександровича — солдата РОЖКОВА Павла Анатолійовича (посмертно) — солдата РОМАНОВА Сергія Андрійовича — солдата РОМАШКА Владислава Олександровича (посмертно) — старшого матроса РОШКАНЮКА Василя Васильовича (посмертно) — солдата САЛЬМАНОВА Тимура Галійовича — солдата САПРІЧОВА Олександра Віталійовича — солдата СВІНЦІЦЬКОГО Романа Сергійовича — солдата СВІТЛИЧНОГО Олександра Івановича — солдата СЕМЕНЯКУ Сергія Юрійовича — солдата СЕРГЕЙЧУКА Олександра Юрійовича — солдата СИРОМЯТНІКОВА Андрія Володимировича — старшого солдата СКЛЯРУКА Олександра Ігоровича (посмертно) — солдата СОКОЛОВСЬКОГО Ростислава Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта СОРОКАЛЄТОВА Андрія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата СОРОКІНА Владислава Руслановича — солдата СОТНІКОВА Данила Валерійовича — солдата СУВОРОВА Дениса Максимовича — молодшого сержанта СУЩЕНКА Валентина Володимировича — штаб-сержанта ТРЕТЬЯКОВА Олександра Олександровича — солдата ФЕДЧИШИНА Арнольда Миколайовича — солдата ХМАРУ Максима Андрійовича (посмертно) — старшого матроса ЧУБУ Юрія Вікторовича (посмертно) — солдата ЧУМАКА Костянтина Сергійовича (посмертно) — солдата ЧУМАЧЕНКА Романа Сергійовича (посмертно) — солдата ШАМРАЯ Олександра Івановича — сержанта ШЕВЧЕНКА Олексія Миколайовича (посмертно) — старшого матроса ЯНКІВСЬКОГО Вячеслава Вікторовича — старшого сержанта

Нагороджено орденом Данила Галицького

БУДКЕВИЧА Олександра Михайловича — підполковника ГОЛОЩАПОВА Олександра Єгоровича — майора ЕМГРУНДТА Миколу Вікторовича (посмертно) — підполковника МАЗЯРЧУКА Ігоря Юрійовича — майора МАШКІНА Юрія Олексійовича — старшого лейтенанта МАШКОВА Володимира Георгійовича — майора ОСАДЧОГО Олександра Станіславовича — капітана ПРИХОДЬКА Андрія Борисовича — майора ПРОКОПЕНКА Віталія Юрійовича — старшого лейтенанта РАДОЩЕНКА Сергія Володимировича — молодшого сержанта РОЗГОНА Костянтина Володимировича — підполковника РОЗГОНА Олега Володимировича — полковника РУДЕНКА Олександра Юрійовича — підполковника ШАПКІНА Віталія Михайловича — старшого лейтенанта

Нагороджено медаллю “За військову службу Україні”

АНАНЬЄВА Олексія Юрійовича — старшого солдата БАБАЄВА Валентина Вікторовича — старшого солдата БАЦУ Андрія Вікторовича — капітана БІЛЮРКУ Дмитра Олександровича — лейтенанта БОБКОВА Євгена Миколайовича — старшого сержанта БОНДАРЕНКА Сергія Ігоровича — капітана БОНДАРЕНКО Аліну Василівну — молодшого сержанта БОЧКА Олександра Станіславовича — старшого сержанта ВІТРА Дмитра Андрійовича — солдата ВЛАСЕНКА Ігоря Павловича — молодшого сержанта ВОЙЦЕХІВСЬКОГО Олександра Миколайовича — старшого солдата ВОРОБЙОВА Олександра Олександровича — солдата ГВОЗДЄВА Олександра Олексійовича — солдата ГІРЕНКА Миколу Миколайовича — солдата ГЛУХОВА Володимира Віталійовича — старшого солдата ГЛУХОВА Олега Володимировича — солдата ГОДОВАСЯ Андрія Миколайовича — старшого солдата ГОНДУ Юрія Миколайовича — молодшого сержанта ГОРОЖАНКІНА Вячеслава Юрійовича — молодшого сержанта ГРЕБЕНЮКА Максима Володимировича — молодшого сержанта ГРИНИКА Володимира Романовича — молодшого лейтенанта ДЕМЯНЧЕНКА Валерія Володимировича — солдата ДИМІКА В’ячеслава Олександровича — капітана ДОНСКОВА Олега Олеговича — солдата ЄМЦЯ Олександра Володимировича — солдата ЄНУ Олександра Михайловича — сержанта ЄРЬОМЕНКА Сергія Юрійовича — старшого лейтенанта ЗЕЛЕНСЬКОГО Максима Валерійовича — майстер-сержанта ЗУБА Руслана Вадимовича — молодшого сержанта ІВАНОВА Богдана Сергійовича — лейтенанта КАВАЗЬЯНА Віталія Артуровича — солдата КАРАЧУНА Олексія Васильовича — лейтенанта КОВАЛЕНКА Олександра Сергійовича — лейтенанта КОВАЛЬОВА Олексія Валерійовича — солдата КОЗАРЯ Вадима Володимировича — солдата КОЗЯВІНА Юрія Миколайовича — старшого солдата КОЛОДЯЖНОГО Андрія Вікторовича — сержанта КОЛОДЯЖНОГО Дмитра Вікторовича — молодшого сержанта КОНДРАТЕНКА Олександра Олександровича — старшого солдата КОРПОША Романа Миколайовича — капітана КРАСІЛОВА Владлена Яковича — солдата ЛАПІНА Сергія Валентиновича — солдата ЛЕВЧЕНКА Євгена Валерійовича — солдата ЛИСЕНКА Василя Анатолійовича — солдата ЛИСИЦЮ Олега Володимировича — молодшого сержанта ЛОПУХОВА Ігоря Валерійовича — капітана ЛУКАНА Романа Васильовича — старшого солдата ЛУЧКУ Руслана Ярославовича — старшого сержанта МАРИНКЕВИЧА В’ячеслава Руслановича — старшого лейтенанта МАШИНГУЛОВА Романа Валентиновича — молодшого сержанта МАШКАРУ Романа Васильовича — капітана МЕЛЕШКОВА Олексія Геннадійовича — старшого солдата МИРНОГО Олександра Андрійовича — старшого сержанта МІРОШНИЧЕНКА Олександра Олексійовича — молодшого сержанта МІХАЛЕВИЧА Євгенія Анатолійовича — солдата НАКОНЕЧНОГО Олега Руслановича — солдата НЕСТАРЕНКА Станіслава Олександровича — лейтенанта ОНИЩЕНКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта ПАСЬКА Юрія Сергійовича — старшого сержанта ПЕЧЕРСЬКОГО Руслана Михайловича — старшого солдата ПІХОТУ Ярослава Сергійовича — майора ПОЛЬОВОГО Михайла Сергійовича — солдата ПОПОВА Геннадія Вікторовича — солдата ПОПОВИЧА Валентина Олександровича — старшину ПЯТОПАЛА Романа Сергійовича — солдата РАЧИНСЬКОГО Юрія Петровича — старшого солдата РЕВАКУ Богдана Сергійовича — старшого лейтенанта РЕВІНА Іллю Олександровича — солдата РЯБЦЕВА Євгена Григоровича — підполковника САЛАЩЕНКА Олександра Сергійовича — капітана САЛЮКА Романа Віталійовича — молодшого лейтенанта СИНІЛА Артема Віталійовича — солдата СКОРБАЧА Андрія Володимировича — молодшого сержанта СЛЬОТУ Михайла Миколайовича — молодшого сержанта СМАЛЯ Олександра Євгенійовича — старшого солдата СОШИНА Ростислава Миколайовича — солдата СТЕШЕНКА Дмитра Васильовича — солдата СУСІДЕНКА Миколу Михайловича — солдата ТАРАКАШЕВА Андрія Володимировича — капітана ХОМУТОВСЬКОГО Владислава Сергійовича — молодшого сержанта ЦАПЕНКА Володимира Олександровича — полковника ЧЕРВАНЯ Володимира Андрійовича — старшого лейтенанта ЧЕРКАШИНА Миколу Миколайовича — солдата ЧОРНОКНИЖНОГО Олега Івановича — капітана ШЕРСТЮКА Артема Павловича — солдата ШИВУ Вадима Анатолійовича — солдата ШИПОВСЬКОГО Олександра Євгенійовича — підполковника ШКУТА Олександра Васильовича — підполковника ШОВКОВОГО Ігоря Анатолійовича — старшого лейтенанта ЩИРОВА Івана Валерійовича — сержанта ЯКИМЧУКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта

Нагороджено медаллю “Захиснику Вітчизни”

СТЕПАНОВА Валерія Володимировича — сержанта.

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