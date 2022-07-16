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Пентагон не бачить ознак того, що зброя для України пішла кудись, крім боротьби з рф

Андрій Котенський

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Представник Пентагону на брифінгу повідомив, що Міноборони США не бачить ознак того, що американська зброя для України пішла ще кудись, крім поля бою проти російських окупантів, повідомляє Українська правда із посиланням на Міноборони США.

«Ми не відстежуємо зброю. Я маю на увазі, що ми дуже добре знаємо, що українці використовують зброю, яку ми їм надали, і не бачили жодних ознак того, що ця зброя пішла ще кудись, окрім як для боротьби із росіянами», – йдеться у повідомленні Міноборони США.

На уточнююче питання про те, чому в Пентагоні так впевнені в тому, що зброя, яку США передали українцям, перебуває в Україні та використовується проти РФ, чиновник відповів, що «не відслідковувати і не знати, куди йде зброя, це різні речі».

«Не відслідковувати і не знати, куди йде ця зброя, я думаю, це різні речі, і я маю на увазі, що ми не відстежуємо використання українцями нашої конкретної зброї, але ми також ніде більше не бачимо ознак того, що ця зброя була передана будь-кому, крім ЗСУ», – йдеться у повідомленні Пентагону.

За словами представника Міноборони США, Україні вже передали 12 HIMARS. Він зазначив, що українські захисники використовують 8 із них.

Він також додав, що минулого тижня США надали Україні додаткових 155-міліметрових калібрів, які «мають пристойну точність».

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