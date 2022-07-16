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Мінкульт оцінює скорочення ринку реклами на понад 70%

Андрій Котенський

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Міністр культури та інфорполітики Олександр Ткаченко заявив, що через велику війну рекламний ринок в Україні впав на понад 70%. Про це він сказав в телемарафону, повідомляє Економічна правда.

Раніше повідомлялося, що обсяг телевізійного рекламного ринку України в березні скоротився до нуля з більш як 888 млн у лютому.

У червні ринок реклами становить 12% від показників лютого – 106,5 млн.

«Все залежить від розвитку ситуації на фронті. Якщо не буде подальшого погіршення та з урахуванням успішних січня – лютого 2022 року, ми оцінюємо, що за підсумками року зможемо вийти на 35–40% від 2021 року», – зазначили у Razom Group.

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