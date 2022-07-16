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Дударик запрошує на традиційний недільний концерт для підтримки ЗСУ

Андрій Котенський

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У неділю, 17 липня о 15:00 у Парку культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького на відкритій сцені (ракушці) відбудеться концерт хорової школи та капели «Дударик». Це черговий концерт серії щонедільних виступів капели на підтримку ЗСУ, повідомив керівник капели Дмитро Кацал.

«Радо запредставимо нові і знані народні та авторські твори вашій увазі. Приходьте, бо і в часі війни душі потрібен перепочинок і заряд до продовження боротьби», – зазначив Дмитро Кацал.

Як відомо, окрім недільних концертів, для підтримки армії капела також заснувала проєкти «Друзі з фронту» та «Прийняття». Останній – це твори Тараса Шевченка та пісні, які росіяни вкрали в українців.

Щочетверга о 14:00 на YouTube та у соцмережах Дударики презентують пісні, які поцупили у нашого народу москалі.

Капела ідентифікує співанки, відшукує оригінальний текст, далі твори аранжуються, розучуються (період прийняття тривав приблизно півроку) і презентуються в медіа для широкого загалу і на саркому москалям.

Зібрані під час проекту кошти передадуть Збройним Силам України.

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