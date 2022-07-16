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Богдан Мочульський приносить Україні 11-ту «золоту» нагороду Всесвітніх Ігор

Андрій Котенський

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Богдан Мочульський і Богдана Голуб здобувають для України ще дві медалі Всесвітніх ігор-2022 у джиу-джитсу, повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Богдан Мочульський виграв усі поєдинки у ваговій категорії до 62 кг розділу «файтинг», а у фіналі розгромив колумбійця Алехандро Вівьєскаса — 19:7.

25-річний спортсмен з Луцька вдруге поспіль стає чемпіоном Всесвітніх ігор, він також є дворазовим чемпіоном світу.

Богдана Голуб у відкритій категорії Ne-Waza здобула «срібло», поступившись у фіналі Меші Розенфельд з Ізраїлю – 0:2.

У травні цього року 30-річна спортсменка виграла перше «золото» України на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу.

Відео: XSPORT

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