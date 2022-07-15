У полоні російських бойовиків «ДНР» помер громадянин Британії

Загинув британський гуманітарний працівник Пол Юрі, якого російські бойовики так званої «ДНР» захопили у полон, пише Європейська правда.

Згідно з інформацією, яку його родина отримала від міністерства закордонних справ, 45-річний Пол Юрі помер 5 днів тому.

Юрі був захоплений у полон на контрольно-пропускному пункті неподалік від Запоріжжя 25 квітня разом із 22-річним Діланом Хілі, британським волонтером. У самопроголошеній «ДНР» йому було висунуто звинувачення у скоєнні «найманської діяльності».

Дарія Морозова, яка обіймає посаду так званого уповноваженого з прав людини в «ДНР», повідомила в соціальних мережах, що Юрі страждав на діабет і мав проблем із диханням, нирками та серцево-судинною системою.

Вона сказала, що, «незважаючи на тяжкість злочину», Полу Юрі «було надано відповідну медичну допомогу. Однак, враховуючи діагнози та стрес, він помер 10 липня».

Представник британського уряду сказав, що міністерство закордонних справ «терміново розслідує» повідомлення про смерть Юрі.

Велика Британія викликала посла Росії в Лондоні Андрєя Келіна, щоб висловити глибоке занепокоєння через повідомлення про смерть британця Пола Юрі у полоні терористичної «ДНР».

Глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що вона шокована повідомленнями про смерть британського гуманітарного працівника Пола Юрі під час утримання під вартою російськими маріонетками в Україні.

«Росія має нести повну відповідальність за це. Пол Юрі був захоплений під час виконання гуманітарної роботи. Він був в Україні, щоб спробувати допомогти українському народу перед обличчям неспровокованого російського вторгнення. Російський уряд та його проксі сили продовжують чинити злочини. Винні будуть притягнуті до відповідальності», – зазначила Ліз Трасс.

В Інтернаціональному легіоні оборони України уточнили, що Пол Юрі не був у його лавах та не воював в Україні, а був співробітником гуманітарної організації.

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