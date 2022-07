У Миколаєві окупанти обстріляли два університети. Є поранені

У п’ятницю вранці, 15 липня, у Миколаєві пролунало більше десяти вибухів. Попередньо відомо про обстріл навчальних закладів, є двоє поранених. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у своєму Telegram.

Потужні вибухи у Миколаєві почули під час повітряної тривоги орієнтовно о 07:47 год. Спочатку Сєнкевич повідомив про більше десятка потужних вибухів.

Згодом міський голова сповістив, що росіяни обстріляли навчальні заклади. Наразі відомо про двох поранених. На місцях працюють рятувальники та аварійні служби.

«рашисти вгатили по Миколаєву близько 7:50 ранку, добре знаючи, що саме в цей час на вулицях вже багато людей. Справжні терористи», – написав Олександр Сєнкевич.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що російські війська вдарили по двох найбільших університетах міста, і опублікував відповідне відео.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89

— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022