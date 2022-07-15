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У Миколаєві окупанти обстріляли два університети. Є поранені

Наталя Дуляба

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У п’ятницю вранці, 15 липня, у Миколаєві пролунало більше десяти вибухів. Попередньо відомо про обстріл навчальних закладів, є двоє поранених. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у своєму Telegram.

Потужні вибухи у Миколаєві почули під час повітряної тривоги орієнтовно о 07:47 год. Спочатку Сєнкевич повідомив про більше десятка потужних вибухів.

Згодом міський голова сповістив, що росіяни обстріляли навчальні заклади. Наразі відомо про двох поранених. На місцях працюють рятувальники та аварійні служби.

«рашисти вгатили по Миколаєву близько 7:50 ранку, добре знаючи, що саме в цей час на вулицях вже багато людей. Справжні терористи», – написав Олександр Сєнкевич.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що російські війська вдарили по двох найбільших університетах міста, і опублікував відповідне відео.

Згодом у ДСНС додали, що внаслідок ракетного обстрілу росії у Миколаєві частково зруйновані будівлі двох університетів. Спалахнули два автомобілі. На місцях працюють 27 рятувальників.

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Фото: ДСНС

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