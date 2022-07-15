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На чемпіонаті світу з шашок-100 українці завоювали «золото» та «бронзу»

Андрій Котенський

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Українка Вікторія Мотричко виграла жіночий чемпіонат світу з шашок-100 (бліц-гра), що відбувся у Ризі (Латвія), повідомляє міністерство молоді та спорту України.

Вікторія здобула вісім перемог і три поєдинки зіграла унічию. Вона набрала 19 очок.

У змаганнях серед чоловіків, бронзову нагороду у бліц-грі здобув Артем Іванов.

Також у Ризі відбувся турнір Riga Open 2022 (з класичним контролем часу), етап Кубка світу з шашок-100. І тут українські шашкісти не залишилися без медалей.

У чоловіків Артем Іванов завоював срібло, а у жінок до топ-3 увійшли Юлія Макаренкова (срібло) та Ольга Балтажи (бронза).

Змаганнях пройшли без участі спортсменів з рф та рб через дискваліфікацію після воєнного вторгнення в Україну.

Вітаємо спортсменів та тренерів із здобутими нагородами!

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