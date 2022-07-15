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Як захистити свій номер телефону від шахраїв?

Андрій Котенський

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При втраті чи пошкодженні SIM-картки, ви можете відновити свій номер, але цією ж послугою можуть скористатися й шахраї, що є особливо небезпечним, коли ваш номер, «прив’язаний» до банківських карток, нагадують у Держспецзв’язку.

Чи дійсно шахраї можуть користуватися функцією віддаленого відновлення SIM-картки? Як можна цьому завадити?

Шахраї справді можуть отримати доступ до вашого номеру телефону, щоб використати його в подальшому для реалізації своїх злочинних задумів: для доступу до онлайн-банкінгу, для злому профілів у соцмережах тощо.

SIM-картку можуть спробувати дистанційно, без відома справжнього власника, «відновити» у оператора. Це небезпечно, особливо коли йдеться про фінансовий номер, «прив’язаний» до банківських карток. Про такий випадок нещодавно повідомляла Кіберполіція України.

Які ознаки можуть свідчити про те, що ваш номер – у полі зору зловмисників?

  • невідомі поповнюють ваш мобільний рахунок кілька разів на невеликі суми;
  • вам нав’язливо телефонують із різних невідомих номерів із несуттєвих приводів. У жодному разі не передзвонюйте, якщо пропустили такий дзвінок.

Усе це потрібно злодіям для того, щоб у подальшому давати правильні відповіді на запитання операторів.

Якщо хочете додатково захистити свій номер:

  1. Забороніть або обмежте можливість віддаленої заміни SIM-карти у мобільного оператора.
  2. Станьте персоніфікованим абонентом, зареєструвавши свій номер у оператора (це можна зробити як офлайн, так і онлайн). Тоді будь-які процедури із SIM-карткою можна буде виконувати лише після підтвердження особи за допомогою паспорта.
  3. Дбайте про безпеку фінансового номера. Не викладайте його у відкритий доступ на будь-яких вебсторінках, не використовуйте для онлайн-шопінгу, не повідомляйте незнайомцям.

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