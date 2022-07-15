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60-річна львів'янка загинула після падіння з восьмого поверху

Андрій Котенський

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У п’ятницю, 15 липня, з вікна львівської багатоповерхівки викинулася 60-річна жінка. Як розповіли у прес-службі поліції, жінка померла одразу на місці події, ще до приїзду медиків, пише Zaxid.net.

Нещасний випадок трапився близько 13:50 на вул. Антонича. До поліції зателефонували очевидці і повідомили, що з вікна сходової клітки між 8 та 9 поверхами випала жінка. Поліцейські та медики, які приїхали на виклик, лише констатували смерть.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою самогубство. І зараз встановлюють всі обставини інциденту.

За даними джерел видання, загибла жінка – мешканка цього ж будинку. Вона проживала у квартирі на п’ятому поверсі і мала проблеми зі здоров’ям. Жінка була у себе вдома і з невідомих причин вона вийшла з квартири, піднялася сходами до вікна між 8 і 9 поверхами і вистрибнула.

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