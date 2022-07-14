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СБУ викрила масштабну корупційну схему в Держпродспоживслужбі

Ольга Денисяка

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Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну корупційну схему у Держпродспоживслужбі. Керівництво цієї структури намагалося створити підконтрольне підприємство, яке протягом 2022 року мало незаконно «освоїти» понад 650 млн грн з державного бюджету. Про це йдеться у Facebook СБУ.

Серед фігурантів справи є двоє чиновників категорії «А», що належить до вищого корпусу державної служби в Україні:

  • в.о. голови Держпродспоживслужби;
  • заступник голови Держпродспоживслужби;
  • директор фінансового департаменту Держпродспоживслужби;
  • керівник сектору державних закупівель Держпродспоживслужби;
  • в.о. директора одного з державних підприємств;
  • керівник приватної компанії.

Як встановила СБУ, вищезазначені посадовці хотіли створити підконтрольне їм підприємство, головним завданням якого була участь у тендерних процедурах. Через цю структуру чиновники планувати освоїти бюджетні кошти, які уряд виділив на інформатизацію Держпродспоживслужби у 2022 році. За попередніми даними, мова йде про 680 млн грн.

Для цього вони вступили у змову, залучили інших співучасників, розподілили ролі та узгодили етапи виконання злочину. Високопосадовці розрахували, що для старту роботи такого підприємства необхідно 2,5 млн грн.

«З метою отримання вказаних коштів Держпродспоживслужба оголосила тендер на закупівлю послуг з розробки бази даних електронного державного реєстру кормових добавок. На це виділили 2,6 млн грн із державного бюджету. Тендер виграла афілійована з держустановою фірма. І це при тому, що у порівнянні з іншими учасниками тендерної процедури, дана фірма запропоновала найвищу ціну», – йдеться в повідомленні.

Кіберфахівці СБУ задокументували, що переможець «надав» Держпродспоживслужбі «готовий реєстр» уже через добу після укладання договору. За це з державного бюджету фірма отримала 2 313 000 грн. Втім, ініційована СБУ перевірка показала, що зараз у Держпродспоживслужби відсутня база даних електронного реєстру, а укладання вказаного договору спричинило нанесення збитків державі у розмірі 2 313 000 грн.

Як результат, двом високопосадовцям категорії «А» Держпродспоживслужби та чотирьом іншим фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями ККУ: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Наразі триває досудове розслідування для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.

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