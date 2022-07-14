На Херсонщині звільнили 44 населені пункти

Станом на 14 липня на Херсонщині загалом визволені 44 населених пункти. Про це під час онлайн-пресконференції для херсонських журналістів, організованоїй Центром журналістських розслідувань, заявив т.в.о. начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій, передає Укрінформ.

«Є території, населені пункти, які звільнені. Я спираюся виключно на офіційні дані, які погоджені з Генеральним штабом, це 44 населених пункти», – зазначив він.

Йдеться про населені пункти у Великоолександрівській територіальній громаді, Кочубеївській, Нововоронцовці. Ситуація дуже напружена, такою вона була з перших днів, зауважив Бутрій.

Керівник ОВА зазначив, що спілкувався з військовими на передовій, які визволяють Херсонщину, вони працюють дуже ефективно і «неймовірно вмотивовані».

Зазначимо, що напередодні українські сили оборони атакували два пункти управління ворожих військ і посадковий майданчик у Новій Каховці.

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