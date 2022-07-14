30% ракетних ударів рф за минулий тиждень були по цивільних об’єктах

Російські війська завдали 30% від усіх своїх ракетних ударів по Україні по цивільних об’єктах. Про це 14 липня повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил Олексій Громов, передає Радіо Свобода.

«Загалом протягом тижня майже 30% ракетних ударів противника було завдано по об’єктам цивільної інфраструктури, що свідчить про цілеспрямованість дій російського політичного й військового керівництва щодо геноциду українського народу», – заявив він.

За його даними, російські війська майже в півтора рази наростили кількість авіаційних ударів порівняно з попереднім тижнем:

«Минулого тижня противник щодня наносив від семи до 12 авіаційних ударів, а лише 8 та 9 липня його авіацією було завдано 50 ударів. Позавчора, 12 липня – 30 ударів. Здебільшого противником було уражено об’єкти у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях».

Загалом, зазначив Громов, російські війська завдали по Україні 630 ударів крилатими ракетами типу «Іскандер» та «Калібр» від початку повномасштабної агресії.

14 липня російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. У центрі міста постраждали кілька будівель, на парковці біля місцевого Будинку побуту, за даними рятувальників, згоріло 25 автомобілів. Удар стався у розпал дня, коли в місті було багато людей. Наразі відомо про 20 загиблих внаслідок ракетного удару по Вінниці, троє з них – діти.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.