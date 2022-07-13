ЗСУ відбили штурм на двох напрямках. Окупанти відійшли із втратами

На 140 добу війни в Україні російські окупанти не припиняють обстрілювати позиції ЗСУ та цивільні об’єкти. На фронті українські військові відбили штурм ворога на двох напрямках, тому ті, зазнавши втрат, відійшли. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 13 липня.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку противник намагається посилити контррозвідувальний режим у прикордонних районах Курської області. Обстріляв із мінометів райони населених пунктів Вовківка, Волфине та Покровка Сумської області. Також на Сумщині вів повітряну розвідку поблизу Заруцького, Шалигиного та Старикового.

На Харківському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ.

«Вже вкотре українські воїни відбили ворожий штурм в напрямку Дементіївки. Наразі противник поповнює запаси та намагається доукомплектувати підрозділи, що зазнали втрат особового складу та військової техніки», – кажуть у Генштабі.

російські вояки обстрілювали райони Харкова, Дементіївки, Руські та Черкаські Тишки, Слатине, Прудянку, Залиман, Старий Салтів, Петрівку, Руську Лозову, Уди, Явірське, Коробочкине та Перемогу. Завдали удару парою вертольотів Ка-52 поблизу Верхнього Салтова та Петрівки.

На Слов’янському напрямку агресор здійснює вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля та інших. Завдав авіаудару поблизу Мазанівки.

Штурмові дії у напрямках Іванівки та Долина ЗСУ успішно відбили та відігнали окупантів назад.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Обстрілював із ствольної артилерії та мінометів райони Миколаївки, Кривої Луки, Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Авіаційні удари зафіксовано біля Спірного.

На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Виїмка, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Бахмут, Опитне, Весела Долина, Вершина, Травневе, Вуглегірська ТЕС, Кодема, Торецьк, Шуми, Майорськ і Зайцеве. Завдали авіаційного удару неподалік Вершини.

«Всі спроби ворожих штурмових дій в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини наші воїни влучним вогнем звели нанівець. Окупанти з втратами відійшли. Розвідку боєм в районі Покровського ворог теж бездарно провалив», – йдеться у повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські загарбники продовжили обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, щоправда з меншою інтенсивністю. Також завдали авіаційних ударів неподалік Малих Щербаків, Малої Токмачки, Кам’янського та Новомихайлівки. Вели повітряну розвідку за допомогою безпілотників поблизу Новопрокопівки і Малої Токмачки.

На Південнобузькому напрямку війська рф здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Князівка, Осокорівка, Добрянка, Біла Криниця, Партизанське, Благодатне, Киселівка, Новогригорівка, Зоря, Оленівка, Котляреве, Шевченкове, Луч, Посад-Покровське, Степова Долина, Українка, Прибузьке, Нова Зоря, Лимани та Лупареве. Також ворог вів повітряну розвідку із безпілотників.

В Акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по України противник утримує чотири носії високоточної зброї.

«Подекуди втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України. Доходить до того, що російське командування застосовує до підлеглих фізичне насилля», – додають у Генштабі.

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