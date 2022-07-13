СБУ викрила «типографію», яка виготовляла довідки для ухилянтів

Служба безпеки України ліквідувала у Києві підпільну «типографію», де підробляли довідки про непридатність до військової служби. Про це йдеться у Facebook СБУ.

«У результаті слідчо-оперативних дій у Києві нейтралізовано злочинну групу, яка займалась незаконним переправленням за кордон українських громадян призовного віку. Зловмисники пропонували своїм клієнтам підроблені посвідчення військовозобов’язаних та довідки про непридатність до військової служби», – йдеться повідомленні.

За даними слідства, для серійного виготовлення підробок учасники схеми використовували типографський цех афілійованої комерційної структури. Пакет фальшивих документів вони оцінювали у розмірі від 800 до 2 тис. дол, в залежності від термінів їх оформлення.

Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє мешканців столиці. Для пошуку клієнтів вони створили спеціалізовану інтернет-платформу, де пропонували свої «послуги». Розрахунок за них отримували на власні банківські картки, а підробки відправляли «замовникам» через сервіси поштового зв’язку.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили бланки військово-облікових документів, фальшиві довідки військкоматів і мобільні телефони з доказами злочинних дій.

Обом організаторам схеми повідомлено про підозру. Наразі тривають комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів.

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