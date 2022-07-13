Росіяни вбили щонайменше 349 українських дітей

Станом на ранок середи, 13 липня, російські військові вбили 349 дітей в Україні, ще щонайменше 652 зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 352, Харківській – 190, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт в м. Часів Яр Донецької області після обстрілів, які 9 липня були здійснені військовими РФ, виявлено тіло 9-річного хлопчика.

12 липня в м. Сіверськ Донецької області внаслідок обстрілів поранено двоє хлопчиків 2 та 17 років. Дворічна дитина в тяжкому стані.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2126 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю.

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