кремль готується до приєднання окупованих територій України, – розвідка

росія не досягла своєї головної мети – окупувати Україну. Але вже готується до приєднання захоплених територій. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

«Стратегічна мета росії стосовно повної окупації нашої території не досягнута. По-друге, ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі рф, і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовують всі питання, які пов’язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до російської федерації, в політичному плані, економічному і територіальному. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня – це єдиний день голосування», – розповів представник української воєнної розвідки Вадим Скібіцький.

За його словами, ті заходи, які росія вже проводить у Донецькій, Херсонській, Луганській областях, свідчать про планомірну підготовку до так званих «референдумів».

Крім того, як додав Скібіцький, в росії готують законодавчі ініціативи, які мають спростити отримання громадянства рф, процедуру щодо інтеграції чи приєднання окупованої території до рф.

Стосовно загальної мобілізації в росії, то Вадим Скібіцький відзначив, що її можуть оголосити тоді, коли офіційно проголосять війну.

«путін не визнає те, що він не досяг своєї основної мети щодо окупації в короткі терміни, він продовжує так звану “спеціальну воєнну операцію” і не хоче визнати, що це повномасштабна війна. І не тільки на території Луганської та Донецької областей, як він говорив, а це повномасштабна війна проти української держави, проти українського народу», – підсумував він.

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