158 українських військових отримали відзнаки за мужність

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Президент України Володимир Зеленський нагородив 158 українських захисників. Деякі Герої отримали посмертні відзнаки, повідомляє штаб ЗСУ.

Нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БАЛИНСЬКОГО Юрія Михайловича — майора ДАНИЛЮКА Івана Миколайовича — полковника ДЕГТЯРА Дмитра Геннадійовича — старшого лейтенанта ЗЕЛЕНЕНЬКОГО Степана Степановича — капітана ІОРДАНОВА Дмитра Анатолійовича — лейтенанта КАЗАРЯНА Ашота Аршаковича — лейтенанта КЛИМЕНКА Олександра Михайловича — капітана КОЖИНА Олександра Ігоровича — майора КОЛЧУКА Сергія Григоровича — майора КОСТОГРИЗА Івана Олеговича — майора КОТІКА Дмитра Ігоровича — лейтенанта КУЖЕЛЯ Ігоря Євгенійовича — підполковника ЛЯСКОВСЬКОГО Вадима Ігоровича — підполковника МЕДІНЦЯ Івана Романовича — підполковника МЕЖОВІКІНА Ярослава Федоровича — старшого лейтенанта НЕСТЕРЕНКА Віктора Олександровича — полковника НОВІКОВА Ігоря Олександровича (посмертно) — майора ОЛІЙНИКА Саву Євгенійовича (посмертно) — старшого лейтенанта ПАДАЛИЦЮ Радіона Юрійовича — майора РЯБЦЕВА Дмитра Олеговича — старшого лейтенанта СМАЛЯ Петра Юрійовича — старшого лейтенанта СПІЛКУ Олександра Сергійовича — полковника ХМЕЛЯ Сергія Ананійовича — підполковника ХОДОТА Віктора Григоровича — полковника ЯВТУШЕНКА Володимира Олексійовича — підполковника Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АВРАМЕНКА Андрія Андрійовича — старшого сержанта АНЦИФЕРОВА Дмитра Юрійовича (посмертно) — сержанта БЕЗЕРДЯНА Миколу Сергійовича (посмертно) — солдата БОНКОВСЬКОГО Анатолія Анатолійовича (посмертно) — солдата БРЮХНА Володимира Юрійовича — солдата ВОЙТОВИЧА Віталія Романовича — майора ГОНЧАРЕНКА Дмитра Григоровича — старшого солдата ГОНЧАРОВА Володимира Володимировича — капітана ЄРМАКОВИЧА Сергія Володимировича (посмертно) — сержанта ЗАВІТРЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшину ІВАНОВА Олександра Анатолійовича — лейтенанта КАЛІЧА Сергія Ернестовича (посмертно) — молодшого сержанта КАЧАРОВСЬКОГО Руслана Івановича — сержанта КИСЛЯКА Олексія Володимировича (посмертно) — солдата КОВАЛЯ Романа Сергійовича — майора КОРУННОГО Миколу Олександровича — лейтенанта КРАВЧУКА В’ячеслава Анатолійовича — молодшого сержанта КУДЯ Ігоря Анатолійовича — сержанта КУХЛІЯ Володимира Олександровича (посмертно) — солдата МЕШКА Сергія Володимировича — молодшого сержанта МОЦЕЛЯ Артура Івановича — сержанта НОВІКОВА Михайла В’ячеславовича (посмертно) — капітана ОГРИЗЬКА Андрія Миколайовича — солдата ОРЖЕХІВСЬКОГО Михайла Петровича (посмертно) — сержанта ПЕРШИНА Аркадія Олександровича (посмертно) — солдата ПРОШАКА Віктора Івановича — старшого сержанта РАЧКА Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта СТЕПАНЮКА Ігоря Дмитровича (посмертно) — старшого солдата ТАРАНОВИЧА Володимира Володимировича — солдата ТКАЧЕНКА Євгенія Володимировича — сержанта ТЯГНИРЯДНА Сергія Вікторовича — лейтенанта УЗУНОВА Дмитра Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта ФРАІНТА Костянтина Анатолійовича (посмертно) — солдата ХАПЕРСЬКОГО Івана Олексійовича — сержанта ХАРЧЕНКА Максима Валерійовича — солдата ХУТОРНОГО Андрія В’ячеславовича — старшого солдата ЧЕКАЛЬСЬКОГО Вадима Миколайовича (посмертно) — старшого солдата ЧЕРВОНОГО Олександра Борисовича — старшого солдата ШАВКУНА Володимира Петровича — майора ШАПОВАЛА Володимира Сергійовича — старшого сержанта ШАПОВАЛА Романа Сергійовича — молодшого сержанта ШЕВЧЕНКА Володимира Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта Нагородити орденом Данила Галицького БАЛУХА Богдана Богдановича — капітана ДЕНИСОВА Андрія Володимировича — полковника ЛУК’ЯНОВА Павла Юрійовича — підполковника МАРЧЕНКА Олександра Вікторовича — підполковника ОСТАПЕНКА Олега Володимировича — підполковника ПЕТРУКА Олега Васильовича — полковника ПОНОМАРЕНКА Павла Миколайовича — підполковника РУСЕЦЬКОГО Анатолія Анатолійовича — солдата ЧЕРЕВКА Петра Сергійовича — підполковника

Нагороджено медаллю «За військову службу Україні»

АНДРЄЄВА Олексія Олександровича (посмертно) — головного сержанта БАРАННИКА Вадима Анатолійовича — майора БЕЗКОРОВАЙНОГО Павла Миколайовича — солдата БЛИЗНЮКА Петра Петровича — старшого солдата БОГАЧУКА Ігоря Миколайовича (посмертно) — солдата ВЕРГУЛЕНКА Олександра Дмитровича (посмертно) — молодшого сержанта ВИНОГРАДОВА Андрія Олександровича — солдата ГОЛОДА Валерія Миколайовича (посмертно) — солдата ДМІТРІЄВА Ігоря Михайловича — солдата ДОРОШУКА Миколу Анатолійовича (посмертно) — солдата ЖАРОВА Владислава Валерійовича (посмертно) — старшого солдата ЗАГУРСЬКОГО Віталія Петровича — молодшого сержанта ІВАНЕНКА Руслана Івановича (посмертно) — сержанта ІВАНЕНКА Юрія Володимировича — майстер-сержанта ІВАШКЕВИЧА Павла Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта КОВАЛЕНКА Ігоря Івановича — майстер-сержанта КОВАЛЕНКА Сергія Вікторовича — майстер-сержанта КОЗЛА Сергія Олександровича — лейтенанта КОЛЕСНИКА Володимира Григоровича (посмертно) — старшого солдата КОМАРОВА Валерія Анатолійовича — солдата КОСЕНКА Андрія Валерійовича — старшого солдата КУЗНЕЦОВА Єгора Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта КУЧЕРА Максима Олександровича — прапорщика КУЧЕРЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата КУЩА Сергія Вікторовича — штаб-сержанта ЛАПУТІНА Олексія Миколайовича — головного сержанта ЛЕВАХІНА Артура Олександровича (посмертно) — солдата ЛЮБАРСЬКОГО Віталія Георгійовича — штаб-сержанта МАРЧИШИНА Андрія Михайловича — майстер-сержанта МАТВІЄНКА Юрія Вікторовича (посмертно) — солдата МЄРКУЛОВА Романа Миколайовича — старшого солдата ОЛІЙНИКА Володимира Михайловича — старшого сержанта ОРЛОВА Бориса Володимировича — молодшого сержанта ПАВЛОВСЬКОГО Артема Вікторовича — старшого солдата ПАНЧЕНКА Олександра Анатолійовича — солдата ПЕРЕПЬОЛКИНА Володимира Миколайовича — сержанта ПЕТРЕНКА Едуарда Юрійовича — старшого солдата ПЕТРУКА Миколу Петровича — молодшого сержанта ПІСКЛОВА Андрія Олеговича — старшого солдата ПОЧИНОК Наталію Вікторівну — капітана ПРИЛУЦЬКОГО Артема Олександровича (посмертно) — старшого солдата РАДАЛОВСЬКОГО Валерія Миколайовича — штаб-сержанта РОМАЩЕНКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта САМБОЛЮ Ярослава Петровича — лейтенанта СЕКРЕТЕНКА Кирила Сергійовича (посмертно) — солдата СЕРГІЄНКОВА Сергія Васильовича — солдата СЛОМЧИНСЬКОГО Максима Віталійовича (посмертно) — солдата СТЕПОВИКА Антона Павловича (посмертно) — старшого солдата ФАЗЛУТДІНОВА Андрія Гельметдіновича — лейтенанта ХАБЮКА Олега Станіславовича (посмертно) — старшого солдата ХОМЕНКА Олександра Миколайовича — головного сержанта ЧОРНОГО Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата ЧОРНОГО Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата ШЕВЕРДІНА Віталія Васильовича (посмертно) — солдата ШЕВЧЕНКА Олексія Андрійовича — майстер-сержанта ШЕВЧУКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата ШИРОБОКОВА Олександра Вікторовича — штаб-сержанта ЯКОВЕНКА Максима Петровича (посмертно) — солдата

Нагородити медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня

ДАНИЛЬЧЕНКА Олександра Олеговича — майора КАРПЕНКА Ігоря Миколайовича — майора ЛОГВИНЕНКА Сергія Георгійовича — майора ХИТРИЧЕНКА Андрія Васильовича — підполковника ШМИГОЛЯ Олексія Олександровича — підполковника

Нагороджений медаллю «Захисник Вітчизни»

АЛФЬОРОВА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата БЄЛЯЄВА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата БЛАНКОВА Сергія Валерійовича — прапорщика БУЗИННОГО Олександра Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта ВАЛЬЧУКА Дмитра Олеговича — капітана ДЕМЧЕНКА Вадима Андрійовича (посмертно) — солдата ДЕМЧЕНКА Володимира Ігоровича (посмертно) — молодшого сержанта ЗІБЕРА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата ЗІБЕРА Олега Володимировича (посмертно) — солдата ІГНАТЮКА Максима Ігоровича (посмертно) — солдата ЛОБОДУ Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта ЛУКАША Максима Володимировича (посмертно) — солдата СИДОРЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата СОКОЛОВСЬКОГО Андрія Івановича (посмертно) — сержанта ЧАЮНА В’ячеслава Сергійовича (посмертно) — солдата ЧУБАТЮКА Сергія Юрійовича (посмертно) — солдата

Нагороджено медаллю «За врятоване життя»

КРАСЮКА Романа Юрійовича — молодшого сержанта.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.