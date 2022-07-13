158 українських військових отримали відзнаки за мужність

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Президент України Володимир Зеленський нагородив 158 українських захисників. Деякі Герої отримали посмертні відзнаки, повідомляє штаб ЗСУ.
Нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
- БАЛИНСЬКОГО Юрія Михайловича — майора
- ДАНИЛЮКА Івана Миколайовича — полковника
- ДЕГТЯРА Дмитра Геннадійовича — старшого лейтенанта
- ЗЕЛЕНЕНЬКОГО Степана Степановича — капітана
- ІОРДАНОВА Дмитра Анатолійовича — лейтенанта
- КАЗАРЯНА Ашота Аршаковича — лейтенанта
- КЛИМЕНКА Олександра Михайловича — капітана
- КОЖИНА Олександра Ігоровича — майора
- КОЛЧУКА Сергія Григоровича — майора
- КОСТОГРИЗА Івана Олеговича — майора
- КОТІКА Дмитра Ігоровича — лейтенанта
- КУЖЕЛЯ Ігоря Євгенійовича — підполковника
- ЛЯСКОВСЬКОГО Вадима Ігоровича — підполковника
- МЕДІНЦЯ Івана Романовича — підполковника
- МЕЖОВІКІНА Ярослава Федоровича — старшого лейтенанта
- НЕСТЕРЕНКА Віктора Олександровича — полковника
- НОВІКОВА Ігоря Олександровича (посмертно) — майора
- ОЛІЙНИКА Саву Євгенійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
- ПАДАЛИЦЮ Радіона Юрійовича — майора
- РЯБЦЕВА Дмитра Олеговича — старшого лейтенанта
- СМАЛЯ Петра Юрійовича — старшого лейтенанта
- СПІЛКУ Олександра Сергійовича — полковника
- ХМЕЛЯ Сергія Ананійовича — підполковника
- ХОДОТА Віктора Григоровича — полковника
- ЯВТУШЕНКА Володимира Олексійовича — підполковника
- Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
- АВРАМЕНКА Андрія Андрійовича — старшого сержанта
- АНЦИФЕРОВА Дмитра Юрійовича (посмертно) — сержанта
- БЕЗЕРДЯНА Миколу Сергійовича (посмертно) — солдата
- БОНКОВСЬКОГО Анатолія Анатолійовича (посмертно) — солдата
- БРЮХНА Володимира Юрійовича — солдата
- ВОЙТОВИЧА Віталія Романовича — майора
- ГОНЧАРЕНКА Дмитра Григоровича — старшого солдата
- ГОНЧАРОВА Володимира Володимировича — капітана
- ЄРМАКОВИЧА Сергія Володимировича (посмертно) — сержанта
- ЗАВІТРЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшину
- ІВАНОВА Олександра Анатолійовича — лейтенанта
- КАЛІЧА Сергія Ернестовича (посмертно) — молодшого сержанта
- КАЧАРОВСЬКОГО Руслана Івановича — сержанта
- КИСЛЯКА Олексія Володимировича (посмертно) — солдата
- КОВАЛЯ Романа Сергійовича — майора
- КОРУННОГО Миколу Олександровича — лейтенанта
- КРАВЧУКА В’ячеслава Анатолійовича — молодшого сержанта
- КУДЯ Ігоря Анатолійовича — сержанта
- КУХЛІЯ Володимира Олександровича (посмертно) — солдата
- МЕШКА Сергія Володимировича — молодшого сержанта
- МОЦЕЛЯ Артура Івановича — сержанта
- НОВІКОВА Михайла В’ячеславовича (посмертно) — капітана
- ОГРИЗЬКА Андрія Миколайовича — солдата
- ОРЖЕХІВСЬКОГО Михайла Петровича (посмертно) — сержанта
- ПЕРШИНА Аркадія Олександровича (посмертно) — солдата
- ПРОШАКА Віктора Івановича — старшого сержанта
- РАЧКА Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
- СТЕПАНЮКА Ігоря Дмитровича (посмертно) — старшого солдата
- ТАРАНОВИЧА Володимира Володимировича — солдата
- ТКАЧЕНКА Євгенія Володимировича — сержанта
- ТЯГНИРЯДНА Сергія Вікторовича — лейтенанта
- УЗУНОВА Дмитра Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта
- ФРАІНТА Костянтина Анатолійовича (посмертно) — солдата
- ХАПЕРСЬКОГО Івана Олексійовича — сержанта
- ХАРЧЕНКА Максима Валерійовича — солдата
- ХУТОРНОГО Андрія В’ячеславовича — старшого солдата
- ЧЕКАЛЬСЬКОГО Вадима Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
- ЧЕРВОНОГО Олександра Борисовича — старшого солдата
- ШАВКУНА Володимира Петровича — майора
- ШАПОВАЛА Володимира Сергійовича — старшого сержанта
- ШАПОВАЛА Романа Сергійовича — молодшого сержанта
- ШЕВЧЕНКА Володимира Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- Нагородити орденом Данила Галицького
- БАЛУХА Богдана Богдановича — капітана
- ДЕНИСОВА Андрія Володимировича — полковника
- ЛУК’ЯНОВА Павла Юрійовича — підполковника
- МАРЧЕНКА Олександра Вікторовича — підполковника
- ОСТАПЕНКА Олега Володимировича — підполковника
- ПЕТРУКА Олега Васильовича — полковника
- ПОНОМАРЕНКА Павла Миколайовича — підполковника
- РУСЕЦЬКОГО Анатолія Анатолійовича — солдата
- ЧЕРЕВКА Петра Сергійовича — підполковника
Нагороджено медаллю «За військову службу Україні»
- АНДРЄЄВА Олексія Олександровича (посмертно) — головного сержанта
- БАРАННИКА Вадима Анатолійовича — майора
- БЕЗКОРОВАЙНОГО Павла Миколайовича — солдата
- БЛИЗНЮКА Петра Петровича — старшого солдата
- БОГАЧУКА Ігоря Миколайовича (посмертно) — солдата
- ВЕРГУЛЕНКА Олександра Дмитровича (посмертно) — молодшого сержанта
- ВИНОГРАДОВА Андрія Олександровича — солдата
- ГОЛОДА Валерія Миколайовича (посмертно) — солдата
- ДМІТРІЄВА Ігоря Михайловича — солдата
- ДОРОШУКА Миколу Анатолійовича (посмертно) — солдата
- ЖАРОВА Владислава Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
- ЗАГУРСЬКОГО Віталія Петровича — молодшого сержанта
- ІВАНЕНКА Руслана Івановича (посмертно) — сержанта
- ІВАНЕНКА Юрія Володимировича — майстер-сержанта
- ІВАШКЕВИЧА Павла Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
- КОВАЛЕНКА Ігоря Івановича — майстер-сержанта
- КОВАЛЕНКА Сергія Вікторовича — майстер-сержанта
- КОЗЛА Сергія Олександровича — лейтенанта
- КОЛЕСНИКА Володимира Григоровича (посмертно) — старшого солдата
- КОМАРОВА Валерія Анатолійовича — солдата
- КОСЕНКА Андрія Валерійовича — старшого солдата
- КУЗНЕЦОВА Єгора Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
- КУЧЕРА Максима Олександровича — прапорщика
- КУЧЕРЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
- КУЩА Сергія Вікторовича — штаб-сержанта
- ЛАПУТІНА Олексія Миколайовича — головного сержанта
- ЛЕВАХІНА Артура Олександровича (посмертно) — солдата
- ЛЮБАРСЬКОГО Віталія Георгійовича — штаб-сержанта
- МАРЧИШИНА Андрія Михайловича — майстер-сержанта
- МАТВІЄНКА Юрія Вікторовича (посмертно) — солдата
- МЄРКУЛОВА Романа Миколайовича — старшого солдата
- ОЛІЙНИКА Володимира Михайловича — старшого сержанта
- ОРЛОВА Бориса Володимировича — молодшого сержанта
- ПАВЛОВСЬКОГО Артема Вікторовича — старшого солдата
- ПАНЧЕНКА Олександра Анатолійовича — солдата
- ПЕРЕПЬОЛКИНА Володимира Миколайовича — сержанта
- ПЕТРЕНКА Едуарда Юрійовича — старшого солдата
- ПЕТРУКА Миколу Петровича — молодшого сержанта
- ПІСКЛОВА Андрія Олеговича — старшого солдата
- ПОЧИНОК Наталію Вікторівну — капітана
- ПРИЛУЦЬКОГО Артема Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- РАДАЛОВСЬКОГО Валерія Миколайовича — штаб-сержанта
- РОМАЩЕНКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта
- САМБОЛЮ Ярослава Петровича — лейтенанта
- СЕКРЕТЕНКА Кирила Сергійовича (посмертно) — солдата
- СЕРГІЄНКОВА Сергія Васильовича — солдата
- СЛОМЧИНСЬКОГО Максима Віталійовича (посмертно) — солдата
- СТЕПОВИКА Антона Павловича (посмертно) — старшого солдата
- ФАЗЛУТДІНОВА Андрія Гельметдіновича — лейтенанта
- ХАБЮКА Олега Станіславовича (посмертно) — старшого солдата
- ХОМЕНКА Олександра Миколайовича — головного сержанта
- ЧОРНОГО Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- ЧОРНОГО Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата
- ШЕВЕРДІНА Віталія Васильовича (посмертно) — солдата
- ШЕВЧЕНКА Олексія Андрійовича — майстер-сержанта
- ШЕВЧУКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
- ШИРОБОКОВА Олександра Вікторовича — штаб-сержанта
- ЯКОВЕНКА Максима Петровича (посмертно) — солдата
Нагородити медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня
- ДАНИЛЬЧЕНКА Олександра Олеговича — майора
- КАРПЕНКА Ігоря Миколайовича — майора
- ЛОГВИНЕНКА Сергія Георгійовича — майора
- ХИТРИЧЕНКА Андрія Васильовича — підполковника
- ШМИГОЛЯ Олексія Олександровича — підполковника
Нагороджений медаллю «Захисник Вітчизни»
- АЛФЬОРОВА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
- БЄЛЯЄВА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
- БЛАНКОВА Сергія Валерійовича — прапорщика
- БУЗИННОГО Олександра Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
- ВАЛЬЧУКА Дмитра Олеговича — капітана
- ДЕМЧЕНКА Вадима Андрійовича (посмертно) — солдата
- ДЕМЧЕНКА Володимира Ігоровича (посмертно) — молодшого сержанта
- ЗІБЕРА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата
- ЗІБЕРА Олега Володимировича (посмертно) — солдата
- ІГНАТЮКА Максима Ігоровича (посмертно) — солдата
- ЛОБОДУ Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
- ЛУКАША Максима Володимировича (посмертно) — солдата
- СИДОРЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата
- СОКОЛОВСЬКОГО Андрія Івановича (посмертно) — сержанта
- ЧАЮНА В’ячеслава Сергійовича (посмертно) — солдата
- ЧУБАТЮКА Сергія Юрійовича (посмертно) — солдата
Нагороджено медаллю «За врятоване життя»
- КРАСЮКА Романа Юрійовича — молодшого сержанта.
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Андрій Котенський