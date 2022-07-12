Санкційний виняток щодо турбіни москва сприйматиме як прояв слабкості, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що рішення Канади передати росії турбіну для «Північного потоку» попри санкції, кремль сприйме як прояв слабкості. Тож згодом країна-агресор вимагатиме інших санкційних винятків від Заходу. Про це глава держави заявив 11 липня у своєму вечірньому відеозверненні.

«Якщо держава-терорист може витиснути такий виняток у санкціях, то яких винятків вона захоче завтра чи післязавтра? Це питання дуже небезпечне. Причому небезпечне не тільки для України, а й для всіх країн демократичного світу. Рішення про санкційний виняток будуть сприймати в москві виключно як прояв слабкості. Така їхня логіка. І якраз тепер можна не сумніватися, що росія спробує не просто максимально обмежити, а таки повністю припинити у найбільш гострий момент постачання газу у Європу. Саме до цього тепер треба готуватися, саме це тепер провокується. Бо кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого сильнішого тиску», – сказав Володимир Зеленський.









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Президент України додав, що рішення про передачу турбіни для «Північного потоку» все ще можна переглянути і таким чином попередити гру росії не за правилами. З цього приводу МЗС викликало представника Канади в Україні.

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Нагадаємо, у червні російський «Газпром» заявив, що на 40% скорочує поставки газопроводом «Північний потік-1» нібито через «невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens».

Пізніше у москві стверджували, що проблеми з ремонтом турбіни можуть призвести до повної зупинки газопостачання і «катастрофи для Німеччини». Німецькі чиновники закликали Канаду знайти спосіб,як повернути турбіну, побоюючись, що росія використає цю проблему як привід для закриття «Північного потоку-1» і перешкодить Німеччині у заповненні своїх газових резервуарів перед зимою.

Днями уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти росії і відправити турбіну, яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини.

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