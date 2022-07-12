Росіяни поранили вже щонайменше 650 українських дітей

Станом на ранок вівторка, 12 липня, російські військові вбили 348 дітей в Україні, ще щонайменше 650 зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 348, Київській – 116, Харківській – 190, Чернігівській – 68, Миколаївський – 53, Луганській – 61, Запорізькій – 31, Херсонській – 52, столиці – 16, Сумській – 17, Житомирській – 15 областях.

11 липня унаслідок російського обстрілу Харкова загинув 17-річний підліток. Ще двоє хлопчиків 4 та 16 років отримали поранення.

За даними правоохоронців, щонайменше 2 121 заклад освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 216 з них зруйновано повністю.