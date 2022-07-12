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Обстріл Миколаєва: ракети влучили у житлові будинки і медзаклади

Наталя Дуляба

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Рано-вранці у вівторок, 12 липня, російські окупанти масовано обстріляли Миколаїв. Ракети влучили у житлові будинки і медичні заклади. Попередньо відомо про чотирьох поранених. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у своєму Telegram.

«Сьогодні зранку Миколаїв знову масовано обстріляли. Попередньо, ракети влучили у два медичні заклади та житлові будинки. Четверо людей дістали поранення», – написав він.

На місцях працюють рятувальники та міські аварійні служби.

Водночас у ДСНС додають, що внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва в одному з двоповерхових житлових будинків спалахнула пожежа. Згоріла також й автомобілі, що були запарковані поруч.

Наразі всі деталі з’ясовуються.

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