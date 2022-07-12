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Курси долара та євро зрівнялися вперше за 20 років

Анастасія Диняк

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Курс євро продовжує знижуватися та вже досягнув паритету з доларом. Відтак 1 євро дорівнює 1 долару. Про це пише Reuters.

Так, причиною падіння курсу євро стала криза в Європі, пов’язана зі зростанням вартості енергоносіїв. А також війна в Україні. Однак Європейський центральний банк не поспішає підвищувати облікову ставку.

Окрім того, Центробанк США проводить більш жорстку політику, яка призвела до зміцнення курсу долара. Валюта сягнула свого 20-річного максимуму порівняно з низкою інших.

Уранці курс євро до долара впав до 1,0004 — найнижчого рівня за 20 років. Також знижуються курси британського фунта та японської єни.

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