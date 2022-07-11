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ЗСУ вдарили по командному пункті росгвардії

Наталя Дуляба

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На Херсонщині українська авіація вдарила по командному пункті росгвардії та командно-спостережному пункті артилерійської бригади окупантів. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Тримаючи контроль на суходолі, пара українських штурмовиків завдала удару по скупченню противника на Херсонщині. Уражено командно-спостережний пункт артилерійської бригади окупантів та контрольно-командний пункт росгвардії, який напередодні атакували.

Наразі підтверджені втрати противника складають: 38 військових та 10 одиниць техніки, серед яких – 4 гаубиці «Мста-Б», переносний зенітно-ракетний комплекс та 5 одиниць автомобільної техніки. Також знищено два склади боєприпасів на Херсонщині.

У командуванні «Південь» додають, що в цій частині України російські окупанти тримаються за рубежі оборони, не просуваючись суходолом. При цьому вони не мають можливостей та потужностей для створення нових ударних угруповань.

Збройні Сили України тримають ворога у постійній напрузі, несподівано застосовуючи різні форми та способи впливу.

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