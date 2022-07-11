Війська рф готуються до наступу на Краматорськ і Бахмут, – Генштаб

На 138 добу війни в Україні запеклі бої на Донбасі не вщухають. російські окупаційні війська не припиняють обстріли, готуються до наступу на Краматорському і Бахмутському напрямках, а на півдні – тримають оборону від ЗСУ. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, опублікованому 11 липня.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у чисельному складі та характері діяльності противника не зафіксовано. Ворог обстріляв із ствольної артилерії район населеного пункту Карповичі Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку підрозділи агресора продовжують зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Харківському напрямку та недопущенні просування ЗСУ. Ворог вживає заходів для забезпечення підрозділів матеріально-технічними засобами.

Здійснював вогневий вплив із артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків у районах Харкова та населених пунктів Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Слатине, Прудянка, Рубіжне і Благодатне.

На Слов’янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії окупанти обстріляли околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Завдали авіаудару неподалік Богородичного. Ворожий штурм в напрямку Краснопілля українські воїни успішно відбили.

На Донецькому напрямку Генштаб бачить ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

На Новопавлівському напрямку російські загарбники ведуть штурмові дії для покращення тактичного положення. Вдовж лінії зіткнення вони здійснюють систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів Сил оборони, аби сковати їхні дії. Активізувалася штурмова та армійська авіація.

На Краматорському напрямку активних дій противник не проводив.

Обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Сіверськ, Закітне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське та Спірне.

На Бахмутському напрямку війська рф стріляють із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка.

Також ворог завдав ракетно-авіаційних ударів поблизу Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Мар’їнка, Срібне, Новомихайлівка, Вугледар, Времівка, Білогір’я, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів та Кам’янське. Окупанти завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів в районах Володимирівки, Павлівки та Новоандріївки.

Чергова ворожа спроба наступу у напрямку Мар’їнки повністю провалилась. Під вогнем воїнів ЗСУ окупанти ганебно побігли назад.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні наступу підрозділів Сил оборони. Здійснив обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Ольгине, Велика Костромка, Біла Криниця, Калинівка, Киселівка, Любомирівка, Кобзарці, Червона Долина, Широке, Киселівка, Партизанське, Котляреве, Посад-Покровське та Прибузьке.

В Акваторії Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на ураженні важливих об’єктів військової та цивільної інфраструктури крилатими ракетами, блокуванні дій сил і засобів Військово-морських Сил та Державної прикордонної служби України.

У готовності до ракетних ударів противник утримує два носії крилатих ракет морського базування «Калібр».

«Українські воїни стійко тримають оборону та готові до будь-яких змін у оперативній обстановці. Триває ураження ворожих командних пунктів різного рівня та складів боєприпасів», – кажуть у Генштабі.

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