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Сокири, лопати, цвяхи. Що ще потребують наші захисники

Андрій Котенський

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Народний депутат України 7-8 скликань, львів’янин Ігор Васюник опублікував список потреб воїнів-артилеристів, які вже готуються штурмувати та звільняти від російських загарбників наші окуповані території.

«Шановне товариство, яке мене читає і яке хоче якнайшвидше поласувати південноукраїнськими кавунами. Мав сьогодні зустріч з нашими мужніми воїнами-артилеристами, які вже готуються штурмувати та звільняти від російських загарбників наші окуповані території. Але їм потрібна і наша допомога.

Засобами індивідуального захисту (бронежилети, каски) – ми їх забезпечимо.

Але є ще потреба по таких пунктах, з якими просимо вас допомогти – повідомив Ігор Васюник.

Серед нагальних потреб наших захисників:

  • Індивідуальні військові аптечки
  • Ноутбуки та принтер для штабно-польової роботи (можуть бути б/у)
  • Електрогенератори від 5 кВт. Винятково дизельні, бо бензинові швидко виходять із ладу – 10 шт.
  • Пусково-зарядні пристрої – 10 шт. З прицілом на зиму, аби акумулятори не «сідали».
  • Компресори на 6-8 атм – 5 шт.
  • Бензопили – 20 шт.
  • Електрокабель для прокладання світла (2 кв)
  • Лопати – 200 шт.
  • Сокири – 200 шт.
  • Кувалди – 100 шт.
  • В’язальний дріт (катанка) 6-8 мм 1.5 – 2 тони
  • Цвяхи 200-ки – 200 кг
  • Поліетиленова плівка

«Якщо в когось є необхідне в наявності і може передати на потреби військових – напишіть мені в повідомлення. Хто може долучитися фінансово на закупівлю необхідного – нижче реквізити Благодійного фонду «Гуманітарні ініціативи», а також картка ПриватБанку – зазначив Ігор Васюник.

Призначення платежу вказувати: «благодійна допомога артилеристам».

гривня(UAH)

Отримувач: БФ «ГУМАНІТАРНІ ІНІЦІАТИВИ»

Код отримувача(ЄДРПОУ): 25252607

Рахунок: UA623253650000000026001012987

Призначення платежу: «благодійна допомога артилеристам»

валюта(USD,EUR,PLN,GBP,CAD):

Beneficiary name: CF “HUMANITARIAN INITIATIVES”

Beneficiary’s bank: JSC KREDOBANK, Lviv, Ukraine, SWIFT WUCBUA2X

USD: UA733253650000000260090006116

EUR: UA163253650000026003020002987

PLN: UA163253650000026003020002987

GBP: UA763253650000000260020035209

CAD: UA103253650000000260060006120

Purpose of payment: Charitable donation

Картка ПриватБанку, призначення – «благодійна допомога артилеристам»:

5221191100662518

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