Сокири, лопати, цвяхи. Що ще потребують наші захисники

Народний депутат України 7-8 скликань, львів’янин Ігор Васюник опублікував список потреб воїнів-артилеристів, які вже готуються штурмувати та звільняти від російських загарбників наші окуповані території.
«Шановне товариство, яке мене читає і яке хоче якнайшвидше поласувати південноукраїнськими кавунами. Мав сьогодні зустріч з нашими мужніми воїнами-артилеристами, які вже готуються штурмувати та звільняти від російських загарбників наші окуповані території. Але їм потрібна і наша допомога.
Засобами індивідуального захисту (бронежилети, каски) – ми їх забезпечимо.
Але є ще потреба по таких пунктах, з якими просимо вас допомогти – повідомив Ігор Васюник.
Серед нагальних потреб наших захисників:
- Індивідуальні військові аптечки
- Ноутбуки та принтер для штабно-польової роботи (можуть бути б/у)
- Електрогенератори від 5 кВт. Винятково дизельні, бо бензинові швидко виходять із ладу – 10 шт.
- Пусково-зарядні пристрої – 10 шт. З прицілом на зиму, аби акумулятори не «сідали».
- Компресори на 6-8 атм – 5 шт.
- Бензопили – 20 шт.
- Електрокабель для прокладання світла (2 кв)
- Лопати – 200 шт.
- Сокири – 200 шт.
- Кувалди – 100 шт.
- В’язальний дріт (катанка) 6-8 мм 1.5 – 2 тони
- Цвяхи 200-ки – 200 кг
- Поліетиленова плівка
«Якщо в когось є необхідне в наявності і може передати на потреби військових – напишіть мені в повідомлення. Хто може долучитися фінансово на закупівлю необхідного – нижче реквізити Благодійного фонду «Гуманітарні ініціативи», а також картка ПриватБанку – зазначив Ігор Васюник.
Призначення платежу вказувати: «благодійна допомога артилеристам».
гривня(UAH)
Отримувач: БФ «ГУМАНІТАРНІ ІНІЦІАТИВИ»
Код отримувача(ЄДРПОУ): 25252607
Рахунок: UA623253650000000026001012987
Призначення платежу: «благодійна допомога артилеристам»
валюта(USD,EUR,PLN,GBP,CAD):
Beneficiary name: CF “HUMANITARIAN INITIATIVES”
Beneficiary’s bank: JSC KREDOBANK, Lviv, Ukraine, SWIFT WUCBUA2X
USD: UA733253650000000260090006116
EUR: UA163253650000026003020002987
PLN: UA163253650000026003020002987
GBP: UA763253650000000260020035209
CAD: UA103253650000000260060006120
Purpose of payment: Charitable donation
Картка ПриватБанку, призначення – «благодійна допомога артилеристам»:
5221191100662518
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Андрій Котенський