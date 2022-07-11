Хто увійшов до вузького кола підрядників, які потрапили на зустріч з Зеленським

Президент України Володимир Зеленський зустрівся 9 липня із представниками компаній-підрядників будівництва автомобільних доріг. Про це пишуть Наші.Гроші.

«З представниками підрядників будівництва автошляхів обговорили особливості відновлення інфраструктурних об’єктів в умовах війни», – написав він у суботу в телеграм-каналі.

Як повідомила пресслужба глави держави, президент наголосив на важливості реалізації плану, який передбачає будівництво об’єктів інфраструктури відповідно до вимог воєнного часу.

«Сьогодні інфраструктура стає галуззю не комфорту, а необхідності і обороноздатності держави, тому що є і зброя, і зерно, і металургія. Тому щодо залізниці, доріг, мостів і тунелів, нам потрібно перейти до максимально безпечного процесу, щоб ми були готові до будь-яких ударів ракет та блокувань», – сказав Зеленський.

Пресслужба не повідомила список учасників зустрічі. Проте на відео вдалось ідентифікувати представників відомих дорожніх компаній «Автомагістраль-Південь» Олександра Бойко, «Автострада» Максима Шкіля, «Онур» Емре Караахметоглу та «Рудомайн» Констянтина Караманіца.

Зліва направо: замдиректора «Автомагістралі-Південь» Валерій Вакарчук та власник фірми Олександр Бойко, директор «Автостради» Анатолій Вакар та власник фірми Максим Шкіль, три представники турецького бізнесу з керівником «Онур конструкціон інтернешнл» Емре Караахметоглу, власник «Рудомайну» Костянтин Караманіц (у жовтій футболці).

Нагадаємо, «Автомагістраль-Південь», «Автострада» та «Онур» зайняли перші три місця по кількості підрядів «Великого будівництва» у 2021 році. На четвертій позиції був «Ростдорстрой» з групи одеського мера Генадія Труханова та депутата з його фракції Юрія Шумахера.

Раніше у відкритих джерелах не було жодних даних про причестність Караманіца до дорожнього будівництва. Він відомий як власник компанії «Рудомайн» у Кривому Розі. Після обрання Володимира Зеленського президентом, Фонд держмайна віддав в оренду фірмі Караманіца гірничо-збагачувальний комбінат «Укрмеханобр».

Також Караманіц став власником місцевого футбольного клубу, який перейменували у «Кривбас». В рамках програми «Велике будівництво» цьому клубу коштом державного бюджету реконструювали стадіон за 733 млн грн, прийнятний для участі у європейських турнірах.

У відродженні футбольного клубу «Кривбас» брав участь народний депутат від «Слуги народ» Юрій Корявченков, який до виборів разом з Володимиром Зеленським грав у «Кварталі 95». Брат Корявченкова є власником «Рижівського гранітного кар’єру», за два роки «Великого будівництва» він без дозвільного документу продав щебню на будівництво доріг на 2 млрд грн.

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