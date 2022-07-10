Від рук росіян постраждали 995 українських дітей

Щонайменше 995 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії: 347 загинули та понад 648 отримали поранення. Про це йдеться у Facebook Офісу генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 348, Харківській – 187, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31. Всі дані ще встановлюються.

9 липня внаслідок чергового обстрілу військами рф житлових будинків в центральній частині м. Харків отримала поранення 12-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2116 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю.

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