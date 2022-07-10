ОСТАННІ НОВИНИ

«Укрзалізниця» попередила про масову затримку потягів до Львова

Ольга Денисяка

|

Ввечері 10 липня через технічні причини затримується низка потягів у львівському напрямку. Про це йдеться у Facebook «Укрзалізниці».

Станом на 19:00 з технічних причин у дорозі затримуються наступні поїзди львівського напрямку:

  • №85/233 Запоріжжя, Покровськ – Львів (затримка 2 год 15 хв, поновлення руху очікується протягом півгодини);
  • №715 Київ – Перемишль (затримка 3 год, поновлення руху очікується протягом півгодини);
  • №45/46 Ужгород – Харків (затримка 2 год, поїзд щойно відправлено зі Львова);
  • №5/6 Івано-Франківськ – Запоріжжя (затримка 1 год 32 хв, поїзд щойно відправлено зі Львова);
  • №259/260 Івано-Франківськ – Суми (можлива кількахвилинна затримка на відправлення та сповільнений рух ушкодженою ділянкою).

Крім того, зазнав змін розклад руху деяких поїздів по станції  Львів: на понад годину до часу прибуття на станцію Львів затримуються поїзди №6045 сполученням Тернопіль — Львів,  №805 сполученням Рівне — Львів.

Відповідно, на понад годину пізніше від графікового часу вирушать у рейс поїзди №806 Львів — Рівне,  №6096 Львів — Здолбунів, №6046 Львів —Тернопіль та №6034 Львів — Золочів.

В «Укрзалізниці» запевнили, що докладають максимум зусиль, щоб відновити рух та скоротити відставання поїздів від графіка.

«Просимо пасажирів сповіщати про свої плани щодо пересадок наші поїзні бригади, які допоможуть їх організувати. Перепрошуємо за тимчасові незручності», – додали у компанії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

всі статті
Львівський портал