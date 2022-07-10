Українських захисників звільнили від сплати військового збору

Доходи українських військовослужбовців не будуть оподатковуватися військовим збором. Відповідний законопроєкт підписав президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться в Телеграмі Верховної Ради України.

Президент Зеленський підписав законопроєкт 7432 «Про внесення змін до Податкового України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану», прийнятий Верховною Радою 20 червня.

Відповідно до Закону, на період воєнного стану доходи військовослужбовців не будуть оподатковуватися військовим збором.

Як йдеться у пояснювальній записці до закону, скасовується сплата військового збору військовослужбовцям:

Збройних Сил України,

Національної гвардії України,

Служби безпеки України,

Служби зовнішньої розвідки України,

Державної прикордонної служби України;

Міністерства внутрішніх справ України,

Управління державної охорони України,

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,

інших утворених військових формувань та іншим особам, які беруть участь в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресій російської федерації в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, військовий збір в Україні запровадили зі серпня 2014 року, його ставка становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи, які отримують доходи в Україні.

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