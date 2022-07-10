Транспортний безвіз: стали відомі умови вантажних перевезень

Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) пояснила, як організувати міжнародні вантажні перевезення після підписання Угоди з ЄС про лібералізацію транзитних та двосторонніх міжнародних перевезень. Про це йдеться у Facebook Укртрансбезпеки.
«29 червня Україна та ЄС підписали Угоду про лібералізацію транзитних та двосторонніх міжнародних перевезень. До ратифікації документу Європейський Союз і Україна погодилися тимчасово застосовувати цю Угоду з дня її підписання. Будь-яке посилання на «дату набрання чинності цією Угодою» має розумітися як «дата, з якої ця Угода тимчасово застосовується», – йдеться в повідомленні.
З моменту підписання Угоди українські перевізники отримали право без дозволів виконувати:
- двосторонні перевезення Україна – ЄС
- транзитні перевезення територіями країн ЄС
- здійснювати поїздки країнами ЄС без міжнародного посвідчення водія
Які перевезення не передбачені Угодою:
- перевезення з України до третіх країн через територію ЄС
- транзит через територію ЄС до третіх країн
- каботажні перевезення всередині Європейського Союзу
Як виконувати перевезення не передбачені Угодою:
- отримати відповідний дозвіл третьої країни
- отримати відповідні транзитні дозволи країн ЄС для перевезення до країн не членів ЄС транзитом через країни ЄС
- отримати універсальні дозволи для перевезення з Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Франції, Іспанії до третіх країн (за умови проїзду через країну реєстрації ТЗ)
- отримати універсальні дозволи для перевезення з третіх країн до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Франції, Іспанії, (за умови проїзду через країну реєстрації ТЗ)
Перевізник може замовити потрібний дозвіл в особистому кабінеті Системи «Шлях». Видача дозволів на міжнародні вантажні перевезення здійснюється в Пунктах видачі дозволів Укртрансбезпеки.
Якщо під час здійснення перевезень у вас виникнуть ускладнення, необхідно повідомити про це на лінію інформаційної підтримки Укртрансбезпеки за телефоном +38 (044) 334 43 04.
Детальніше про спеціальну Угоду про транспортну лібералізацію між Україною та ЄС читайте за цим посиланням.
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Ольга Денисяка