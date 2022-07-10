Транспортний безвіз: стали відомі умови вантажних перевезень

Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) пояснила, як організувати міжнародні вантажні перевезення після підписання Угоди з ЄС про лібералізацію транзитних та двосторонніх міжнародних перевезень. Про це йдеться у Facebook Укртрансбезпеки.

«29 червня Україна та ЄС підписали Угоду про лібералізацію транзитних та двосторонніх міжнародних перевезень. До ратифікації документу Європейський Союз і Україна погодилися тимчасово застосовувати цю Угоду з дня її підписання. Будь-яке посилання на «дату набрання чинності цією Угодою» має розумітися як «дата, з якої ця Угода тимчасово застосовується», – йдеться в повідомленні.

З моменту підписання Угоди українські перевізники отримали право без дозволів виконувати:

двосторонні перевезення Україна – ЄС

транзитні перевезення територіями країн ЄС

здійснювати поїздки країнами ЄС без міжнародного посвідчення водія

Які перевезення не передбачені Угодою:

перевезення з України до третіх країн через територію ЄС

транзит через територію ЄС до третіх країн

каботажні перевезення всередині Європейського Союзу

Як виконувати перевезення не передбачені Угодою:

отримати відповідний дозвіл третьої країни

отримати відповідні транзитні дозволи країн ЄС для перевезення до країн не членів ЄС транзитом через країни ЄС

отримати універсальні дозволи для перевезення з Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Франції, Іспанії до третіх країн (за умови проїзду через країну реєстрації ТЗ)

отримати універсальні дозволи для перевезення з третіх країн до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Франції, Іспанії, (за умови проїзду через країну реєстрації ТЗ)

Перевізник може замовити потрібний дозвіл в особистому кабінеті Системи «Шлях». Видача дозволів на міжнародні вантажні перевезення здійснюється в Пунктах видачі дозволів Укртрансбезпеки.

Якщо під час здійснення перевезень у вас виникнуть ускладнення, необхідно повідомити про це на лінію інформаційної підтримки Укртрансбезпеки за телефоном +38 (044) 334 43 04.

Детальніше про спеціальну Угоду про транспортну лібералізацію між Україною та ЄС читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.