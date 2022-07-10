Франція готується до ймовірного повного відключення російського газу

Уряд Франції готується до ймовірного повного відключення постачання газу з росії та працює над визначенням компаній, які повинні отримати пріоритетний захист у разі збою поставок. Про це розповів міністр економіки та фінансів Франції Бруно Ле Мер, передає hromadske.

Приблизно 17% поставок газу до Франції відбувається з рф, тож країна менше залежить від російського газу, ніж деякі її сусіди. Однак Ле Мер попередив, що існує велика ймовірність того, що кремль повністю припинить постачання газу до Європи, і закликав готуватися до цього.

«Ми повинні передбачити і привести себе в бойовий порядок уже зараз», – сказав він.

Для цього міністр пропонує скоротити споживання енергії, а згодом побудувати нову інфраструктуру. План зниження навантаження передбачає, зокрема, перегляд потреб кожної окремої компанії.

«Це означає дуже специфічний погляд на кожну компанію, кожну сферу зайнятості; які компанії повинні зменшити споживання енергії, а які ні», – пояснив міністр.

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