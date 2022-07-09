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Удар по житловому району Харкова: є поранені

Наталя Дуляба

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російські війська у суботу, 9 липня, вдарили по одному з житлових районів Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram.

«У Харкові в одному з житлових районів окупанти завдали, попередньо, ракетного удару. На місці працюють всі служби», – написав він.

За попередніми даними, внаслідок ворожого удару постраждали четверо харків’ян, серед них – дитина. Їх із незначними травмами госпіталізували. Ще чотирьом людям медичну допомогу надали на місці.

Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова бути максимально обережними й обмежити перебування на вулиці.

«Російські окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирне населення. Будьте обережні, перебувайте у безпечних місцях!», – наголосив голова Харківської військової адміністрації.

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