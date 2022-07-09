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російські війська бояться контрнаступу ЗСУ, – американські експерти

Наталя Дуляба

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Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи дії російських військ в Україні, припускає, що все ж окупанти взяли оперативну паузу, хоч і продовжують обмежені наступальні дії на Донбасі, оскільки бояться українських контратак. Про це пише Українська правда.

Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські війська станом на 8 липня не взяли оперативну паузу і продовжують обстріли населених пунктів, перекидають додаткові танкові підрозділи на Донбас.

Проте незважаючи на це, ISW з посиланням на зібрані дані припускає, що все ж таки російські війська після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська явно потребують відновлення бойової потужності та нарощування можливостей перед початком чергової широкомасштабної наступальної операції.

Саме тому, на думку аналітиків інституту, вони перебувають в оперативній паузі в цьому секторі ведення бойових дій.

Проте усвідомлюючи небезпеку перехоплення українцями ініціативи та переходу до власного наступу, російські війська продовжують проводити більш обмежені наступальні дії на цій ділянці та в інших місцях уздовж лінії фронту.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • російські війська продовжували вести обмежені наступальні дії на північ від Слов’янська;
  • загарбники продовжували спроби просуватися до Сіверська з Лисичанська, але не досягли жодних підтверджених успіхів;
  • російські війська розпочали штурм Дементіївки, щоб перервати українські наземні лінії зв’язку вздовж траси Т2117;
  • окупанти продовжували штурмувати населені пункти вздовж межі Херсон – Миколаїв та Херсон – Дніпропетровська область для відновлення втрачених позицій;
  • Рада Федерації рф схвалила законопроєкт, який зобов’язує кремль здійснювати ветеранські виплати цивільним особам, причетним до російського вторгнення в Україну;
  • російська окупаційна влада продовжувала висувати умови для анексії Донбасу та півдня України.

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