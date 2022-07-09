росіяни вдарили з «Градів» по житловому кварталу Кривого Рогу. Є жертви

У суботу вранці, 9 липня, російські окупаційні війська обстріляли з «Градів» Інгулецький район Кривого Рогу. Попередньо відомо про одну загиблу і двох поранених. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram.

«Ворог не припиняє терору наших міст та сіл. На ранок російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Усвідомлено вдарили з «Градів» по житлових кварталах», – написав він.

Наразі відомо, що внаслідок ворожих обстрілів загинула 41-річна жінка, ще двох людей госпіталізували з осколковими пораненнями.

Щодо руйнувань у місті, то пошкоджено школу і кілька будинків. Також ущент згоріла автівка, що стояла поруч.

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