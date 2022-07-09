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Після «прильоту» у Херсоні детонує склад із боєприпасами

Наталя Дуляба

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У суботу вранці, 9 липня, після «прильоту» у Херсоні спалахнув склад окупантів, чутно детонацію боєприпасів. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань на своїй сторінці у Facebook.

«Ранок у орків почався з прильоту та пожежі на складах боєприпасів. Очевидці у Херсоні повідомляють про довготривалу детонацію», – написав він.

Про пожежу на ворожих складах повідомив і перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він опублікував фото, на якому видно клуби диму.

«Сьогодні в Херсоні ранок недобрий для орків, і це тільки початок. Геть з нашої землі, тварюки», – додав Соболевський.

Про вибухи у різних районах міста повідомляють ЗМІ із посиланням на херсонців. Про це ж інформують і місцеві Telegram-канали.

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