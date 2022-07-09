Окупанти намагались захопити Вуглегірську ТЕС, ЗСУ їх відкинули

На 136 добу війни в Україні продовжуються запеклі бої на Донбасі. російські окупаційні війська намагались захопити Вуглегірську ТЕС, але ЗСУ їх відкинули на попередні позиції. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, опублікованому 9 липня.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у діяльності підрозділів противника немає. На останньому ворог обстріляв позиції ЗСУ неподалік Сеньківки та Миколаївки Чернігівської області та населених пунктів Есмань і Олексіївка Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти ведуть оборону зайнятих раніше рубежів. Обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Явірське, Стара Гнилиця, Українка, Микільське, Базаліївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, П’ятигірське, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салтів, Шестакове та Рубіжне.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли поблизу Дібровного, Богородичного, Адамівки, Карнаухівки та Сулигівки.

На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Краматорська. Штурмовими діями намагається просунутись в районі населеного пункту Григорівка, бої тривають.

На Бахмутському напрямку загарбники вели обстріли поблизу Зайцевого, Берестового та Клинового. Завдали авіаудару неподалік Спірного.

«Наступальними діями окупанти намагалися встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне положення в районі Доломітного. Українські воїни не дали їм цього зробити та відкинули на попередні позиції», – кажуть у Генштабі.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обопільні обстріли позицій по лінії зіткнення. Російські війська завдали авіаударів в районі населеного пункту Малі Щербаки.

На Південнобузькому напрямку агресор продовжує систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Зберігається подальша загроза завдання ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів із боєприпасами. У Генштабі додають, що ворог має значні втрати.

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