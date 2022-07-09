Для нового наступу росія збирає резерви і оснащує їх старою технікою, – британська розвідка

росія перекидає резервні сили з усієї країни та збирає їх поблизу України для своїх майбутніх наступальних операцій. При цьому війська оснащують застарілою технікою. Про це йдеться у звіті Міноборони Великобританії, опублікованому 9 липня у Twitter’i.

За даними британської розвідки, значну частину нових піхотних підрозділів рф розгортають, ймовірно, на основі броньованих машин МТ-ЛБ (багатоцільових легких броньованих транспортерах), знятих із довгострокового зберігання. Саме вони є основним видом транспорту підготовлених резервів.

Цю техніку росія довгий час вважала непридатною для більшості передових транспортних завдань піхоти. Машини МТ-ЛБ розробили у 1950-х роках для того, аби перетягувати артилерію, тому вони мають дуже обмежену броню, а для захисту можна встановити хіба що кулемет.

«Натомість більшість російських десантно-штурмових підрозділів першого ешелону у лютому були оснащені бойовими машинами піхоти БМП-2, які мають броню товщиною до 33 мм і оснащені потужною автоматичною гарматою 30-мм та пусковою установкою протитанкових ракет», – йдеться у повідомленні.

Незважаючи на заяву президента владіміра путіна 7 липня про те, що російська армія «навіть не розпочала» своїх зусиль в Україні, британська розвідка вважає, що багато її підкріплень є спеціальними угрупованнями, які розгортають із застарілим або невідповідним обладнанням.

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Фото умовне. Машина МТ-ЛБ