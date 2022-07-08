ЗСУ відкинули окупантів від Верхньокам’янського, – Генштаб

На 135 добу війни в Україні тривають запеклі бої на Донбасі. На Донеччині ЗСУ відбили наступ російських окупантів у районі села Богородичне, а також змусили відійти їх від села Верхньокам’янське, що на межі з Луганською областю. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 8 липня.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь ведуть розвідку, посилюють заходи з протидії розвідці, насамперед безпілотникам. Разом із тим білорусь продовжила термін закриття повітряного простору над південною частиною країни до 7 жовтня. Заборону на польоти цивільних повітряних суден тут діє з 24 лютого.

На Сіверському напрямку ситуація залишається без особливих змін.

На Харківському напрямку противник веде оборонні дії та намагається покращити тактичне положення в окремих районах. Обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії Харків і його околиці, а також райони населених пунктів Уди, Дементіївка, Леб’яже, Піщане, Замулівка, Петрівка, Питомник, Мосьпанове, Коробочкине, Слатине, Світличне, Шевелівка, Перемога, Верхній Салтів, Нове та Байрак.

Неподалік Дементіївки ЗСУ двічі відбили штурмові дії росіян та відкинули їх назад. Противник завдав авіаудару в поблизу Петрівки.

На Слов’янському напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріляли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Мазанівки, Краснопілля, Гусарівки, Новопавлівки, Червоного, Вірнопілля та Хрестища. Агресор вів наступальні дії у районі населеного пункту Богородичне, але під вогневим ураженням українських військових вони захлинулися. росіяни відійшли із втратами.

На Краматорському напрямку російські загарбники обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Сіверськ, Серебрянка, Карпівка, Слов’янськ та Крива Лука. Авіаудар зафіксовано поблизу Тетянівки.

Сили оборони України завдали потужного вогневого ураження по позиціях противника в районі Верхньокам’янського, чим змусили підрозділи ворога відійти від населеного пункту.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали наші позиції поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки, Нью-Йорка та в районі Вуглегірської ТЕС. Здійснили авіаудари неподалік Берестового і Покровського.

За підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації російські війська безуспішно намагалися вести наступ у районах населених пунктів Спірне та Івано-Дар’ївка. Зазнали втрат та відійшли.

Водночас тривають бої поблизу Веселої Долини.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Новоандріївки.

«На Південнобузькому напрямку підрозділи противника намагалися вести наступальні дії в районі населеного пункту Велике Артакове. Українські воїни швидко придушили цю спробу та відігнали окупантів. Зберігається велика загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону», – кажуть у Генштабі.

Корабельне угруповання рф продовжує виконувати завдання в акваторії Чорного та Азовського морів, триває блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

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